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فشار نتانیاهو بر ترامپ درباره توافق نهایی با ایران

طبق گزارش سی‌ان‌ان، بنیامین نتانیاهو قصد دارد از طریق رسانه‌های راست‌گرا و سناتورهای آمریکایی به دونالد ترامپ درباره توافق نهایی با ایران، فشار بیاورد.
کد خبر: ۱۳۷۹۹۷۸
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فشار نتانیاهو بر ترامپ درباره توافق نهایی با ایران

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در حالی که تجاوزگری اسرائیل علیه لبنان به رغم تعهد آمریکا در تفاهم‌نامه با ایران ادامه دارد، سی‌ان‌ان از تدارک نتانیاهو برای فشار بر ترامپ خبر داد.

خبرنگار ارشد دفتر سی‌ان‌ان در قدس اشغالی «تال شالِو» گزارش داد: «نتانیاهو قصد دارد از طریق رسانه‌های راست‌گرا و سناتورها، بر توافق ایران تأثیر بگذارد.»

یک منبع اسرائیلی به شالِو گفت: «نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو قصد دارد با استفاده از چهره‌های رسانه‌ای راست‌گرا و سناتور‌های دوست خود، بر توافق نهایی ایران تأثیر بگذارد تا بر رئیس‌جمهور دونالد ترامپ فشار وارد کند.»

در گزارش سی‌ان‌ان آمده است: «نتانیاهو در طول مذاکرات با آمریکا نسبت به نیات ایران تردید داشته و معتقد بوده که آنها هرگز حاضر به مذاکره با حسن نیت نیستند.»

منبع اسرائیلی به سی‌ان‌ان گفت که «هنوز ارزیابی نتانیاهو این است که توافق نهایی بین آمریکا و ایران حاصل نخواهد شد و تهران واقعاً با محدودیت‌های برنامه هسته‌ای خود موافقت نخواهد کرد.»

به گزارش این شبکه آمریکایی، «اکنون که ترامپ تفاهم‌نامه با ایران را امضا کرده و مذاکرات ۶۰ روزه را آغاز کرده است، رهبر اسرائیل در تلاش است تا از چهره‌های رسانه‌ای راست‌گرا مانند "مارک لوین" پادکستر طرفدار اسرائیل، برای رساندن پیام خود استفاده کند. روز چهارشنبه (دیروز)، لوین گفته بود که این توافق "هیچ معنایی ندارد".»

سی‌ان‌ان با دفتر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تماس گرفت و خواستار واکنش این دفتر به اظهارنظر «منبع اسرائیلی» شد، اما پاسخی دریافت نکرد.

سی‌ان‌ان نوشت: «نتانیاهو همچنین سعی خواهد کرد برای متقاعد کردن ترامپ به سناتور‌های طرفدار اسرائیل تکیه کند. اما حتی کسانی مانند سناتور جمهوری‌خواه لیندسی گراهام که طرفدار حملات بیشتر به ایران بودند، لحن خود را تغییر داده‌اند. گراهام دیروز گفت که توافق با ایران "برای ایالات متحده مفید خواهد بود".»

به روایت این رسانه آمریکایی، «نتانیاهو به ترامپ گفته که اسرائیل خود را ملزم به رعایت این توافق نمی‌داند، توافقی که مستلزم "پایان فوری و دائمی" جنگ در لبنان است. (البته) اسرائیل پیش از این تحت فشار ایالات متحده، عملیات خود را در آنجا کاهش داده است.»

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