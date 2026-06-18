بقایی: بازگشایی تنگهٔ هرمز بر عهده ایران است
«مطلقاً نیازی به هیچگونه مداخله از سوی هیچ طرف خارجی نیست. هرگونه مداخله از این دست، صرفاً وضعیت را پیچیدهتر خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۷۹۹۷۰| |
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اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفتوگو با شبکه الجزیره تصریح کرد «همانطور که در طول مذاکرات نیز تصریح شده، بازگشایی تنگه هرمز بر اساس تفاهمنامه، صراحتاً بر عهده طرف ایرانی است.»
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وی افزود: «مطلقاً نیازی به هیچگونه مداخله از سوی هیچ طرف خارجی نیست. هرگونه مداخله از این دست، صرفاً وضعیت را پیچیدهتر خواهد کرد.»
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