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تماس تلفنی وزرای امور خارجه ایران و کویت

وزرای امور خارجه ایران و‌کویت بعد از ظهر امروز پنجشنبه طی یک تماس تلفنی در خصوص یادداشت تفاهم اسلام آباد، تحولات منطقه‌ای و روابط دوجانبه گفت‌و‌گو و رایزنی کردند.
کد خبر: ۱۳۷۹۹۶۸
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تماس تلفنی وزرای امور خارجه ایران و کویت

به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی و شیخ جراح جابر الأحمد الصباح وزرای امور خارجه ایران و‌کویت بعد از ظهر امروز پنجشنبه طی یک تماس تلفنی در خصوص یادداشت تفاهم اسلام آباد، تحولات منطقه‌ای و روابط دوجانبه گفت‌و‌گو و رایزنی کردند.

 وزیر امور خارجه کشورمان در این گفت‌و‌گو همتای کویتی خود را در جریان مفاد و آخرین تحولات مرتبط با تفاهم نامه اسلام آباد قرار داد.

عراقچی همچنین با اشاره به اهتمام جمهوری اسلامی ایران به سیاست حسن همسایگی، ابراز امیدواری کرد که این توافق به احیای صلح و ثبات در منطقه منجر شود و بر ضرورت گفت‌و‌گو با کشور‌های حاشیه خلیج فارس به منظور ارتقای تعاملات و رفع ابهامات موجود تأکید کرد.

در این تماس همچنین طرفین درباره شماری از موضوعات مهم در روابط دوجانبه تبادل نظر کرده و بر ضرورت تداوم رایزنی‌های دیپلماتیک جهت پیگیری موارد مطروحه توافق کردند.

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