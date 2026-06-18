خط و نشان وزیر جنگ آمریکا برای ایران

وزیر جنگ آمریکا، ساعاتی پس از امضای تفاهم‌نامه میان آمریکا و ایران، با لحنی تهدیدآمیز اعلام کرد که واشنگتن در صورت پایبند نبودن ایران به تعهداتش، آمادگی کامل برای ازسرگیری جنگ علیه تهران را دارد.

پیت هگزث امروز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با خط و نشان کشیدن برای ایران گفت که آمریکا از نیروها و توانایی‌های لازم برای انجام دوباره حملات علیه ایران برخوردار است و در صورت عدم اجرای مفاد توافق از سوی تهران، می‌تواند فشارهای سختگیرانه، از جمله بازگرداندن محاصره و اقدامات تنبیهی، را از سر بگیرد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس، هگزث بدون اشاره به تعهداتی که آمریکا نیز در قبال ایران دارد و پیش از این نیز این دونالد ترامپ بود که برجام را پاره کرد، گفت که «هیچ اعتمادی به طرف ایرانی وجود ندارد».

وزیر جنگ آمریکا با ادعای اینکه توافق با ایران «از موضع قدرت» به دست آمده، گفت: «این توافق، زاده قدرت نظامی و از دل بمباران و محاصره‌ای است که ما انجام دادیم، نه مانند توافقات گذشته.»

وی تصریح کرد که واشنگتن در جریان مذاکرات، رویکردی سختگیرانه در پیش گرفته و اگر ایران از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای خود دست نکشد، گزینه اقدام نظامی همچنان روی میز خواهد بود.

وی هدف اصلی واشنگتن را جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای عنوان و تأکید کرد که «رئیس‌جمهور ترامپ صریحاً اعلام کرده ایران نمی‌تواند سلاح هسته‌ای داشته باشد و هر مذاکره‌ای حول این محور خواهد بود.»

ادعاهای تکراری مقامات دولت ترامپ در حالی است که ایران بارها اعلام کرده که برنامه هسته‌ای کاملاً صلح‌آمیز دارد.

هگزث در عین حال با اذعان به اینکه «هیچ اعتمادی به طرف ایرانی وجود ندارد»، گفت: «به همین دلیل، ما هر قدم را راستی‌آزمایی و تأیید خواهیم کرد.»

وزیر جنگ آمریکا همچنین به تنگه هرمز اشاره کرد و ضمن حیاتی خواندن این آبراه بین‌المللی، مدعی شد که آمریکا به آن وابسته نیست و ابراز امیدواری کرد کشورهایی که از این تنگه منتفع می‌شوند، برای بازگشایی آن وارد عمل شوند.

وی افزود که واشنگتن در صورت بروز هرگونه تحول مرتبط با تنگه هرمز، وضعیت و آرایش نیروهای خود در منطقه را بررسی خواهد کرد.

هگزث در بخش پایانی اظهاراتش تصریح کرد که حضور نظامی آمریکا در منطقه غرب آسیا به میزان پایبندی ایران به تفاهم‌نامه بستگی دارد و پنتاگون برای هر سناریویی آماده است.

اظهارات هگزث در شرایطی است که بسیاری از منتقدان داخلی آمریکا معتقدند که ترامپ در جنگ با ایران شکست خورد و امضای تفاهمنامه با ایران را سند شکست آمریکا توصیف کرده‌اند.