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قیمت دلار و طلا امروز 28 خرداد کاهشی شد

قیمت دلار در بازار آزاد امروز 156 هزار و 500 تومان است. دلار آزاد در ابتدای معاملات امروز سه هزار تومان ارزان‌تر از روز قبل به فروش می‌رسد.
کد خبر: ۱۳۷۹۹۵۷
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قیمت دلار و طلا امروز 28 خرداد کاهشی شد

نرخ طلا ۱۸ عیار به ۱۵ میلیون و ۶۶۹ هزار تومان رسید و سکه امامی با قیمت ۱۶۳ میلیون و ۱۰ هزار تومان فروخته می‌شود

به گزارش تابناک؛ قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار با در پیش گرفتن روند نزولی مجدد به کانال ۱۵ میلیون تومان بازگشت و دلار آزاد در محدوده ۱۵۶ هزار تومان خریدوفروش می‌شود.

قیمت طلا ۱۸ عیار امروز پنجشنبه ۲۸ خرداد

قیمت هر گرم طلا 18 عیار امروز 512 هزار تومان در مقایسه با معاملات روز گذشته کاهش پیدا کرد.  قیمت امروز طلا گرمی 15 میلیون و 669 هزار تومان است.

قیمت سکه امروز پنجشنبه ۲۸ خرداد

قیمت سکه امامی امروز 163 میلیون و 10 هزار تومان از سوی طلافروشان و صرافی‌ها اعلام شده است که نشان از کاهش دو میلیون و 470 هزار تومانی در بازار دارد.

قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم با کاهش نزدیک چهار میلیون تومان به 156 میلیون و 510 هزار تومان رسیده است.

نیم‌سکه با قیمت 84 میلیون و 700 هزار به خریداران عرضه می‌شود و خرید هر قطعه ربع‌سکه نیز 47 میلیون و 760 هزار تومان آب می‌خورد.

قیمت سکه گرمی 25 میلیون و 200 هزار تومان اعلام شده است که نسبت به روز گذشته یک میلیون و 500 هزار تومان ارزان‌تر در بازار خریدوفروش می‌شود.

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۲۸ خرداد

قیمت دلار در بازار آزاد امروز 156 هزار و 500 تومان است. دلار آزاد در ابتدای معاملات امروز سه هزار تومان ارزان‌تر از روز قبل به فروش می‌رسد.

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