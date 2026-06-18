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مدال برنز کاراته آسیا نصیب چه کسی شد؟

نمایندگان کاتای ایران در بیست و دومین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا، دو نشان برنز کسب کردند.
کد خبر: ۱۳۷۹۹۵۱
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مدال برنز کاراته آسیا نصیب چه کسی شد؟

به گزارش تابناک به نقل از صدا و سیما، بیست و دومین دوره رقابت‌های کاراته قهرمانی آسیا با حضور کاراته کا‌هایی از ۳۳ کشور از امروز (پنجشنبه ۲۸ خرداد) در بالی اندونزی آغاز شد که ۲ نماینده کاتای کشورمان در بخش انفرادی موفق به کسب نشان برنز شدند.

در کاتا انفرادی مردان علی زند کار خود را با برتری ۷ بر صفر مقابل «مین دوک فام» از ویتنام آغاز کرد و در ادامه با نتیجه ۶ بر یک «لاورنس نوپره» از فیلیپین را مغلوب کرد. زند در سومین دیدار «ابوالهایجا رامی» کاتارویی از امارات را ۵ بر ۲ شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله ۷ بر صفر نتیجه را به «سید سلمان الموسوی» از کویت واگذار کرد و با برتری نتیجه ۷ بر صفر در برابر «کیانکو ژنگ» از چین در دیدار رده بندی مدال برنز را از آن خود کرد.

فاطمه صادقی در همین بخش ابتدا ۷ بر صفر «هان چول» از کره جنوبی را مغلوب کرد و دور دوم ۵ بر ۲ «شانون لئونگ» کاتاروی سنگاپوری را از پیش رو برداشت و در نیمه نهایی ۷ بر صفر نتیجه را به «اونو ماهو» از ژاپن واگذار کرد. صادقی در دیدار رده بندی ۶ بر یک بر «ییوهی تاو» از چین به برتری رسید و صاحب نشان برنز رقابت‌های قهرمانی آسیا شد.

این مسابقات با برگزاری مسابقات کومیته انفرادی در جریان است.

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