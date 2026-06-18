تماس تلفنی وزیر امور خارجه قبرس با عراقچی

به گزارش تابناک؛ سید عباس عراقچی وزیر خارجه کشورمان در ادامه رایزنی های دیپلماتیک خود با ظهر امروز پنجشنبه با کنستانتینوس کمبوس وزیر امور خارجه قبرس به صورت تلفنی گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این گفت‌وگو، با تشریح ابعاد و مفاد یادداشت تفاهم اسلام‌آباد، ابراز امیدواری کرد که این توافق سرآغاز فصلی تازه در روابط جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورهای جهان و زمینه‌ساز گسترش تعاملات و همکاری‌ها به ویژه در حوزه اقتصادی باشد.

وزیر امور خارجه قبرس نیز که کشورش ریاست دوره ای شورای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، با استقبال از نهایی شدن و امضای یادداشت تفاهم توسط رؤسای جمهور ایران و آمریکا، این توافق را گامی مهم در جهت تقویت ثبات منطقه‌ای و توسعه همکاری‌ها کشورهای اروپایی با ایران در حوزه های مختلف توصیف کرد.