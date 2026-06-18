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ضرری که پلتفرم‌ها به سینمای ایران زده‌اند

ابتدای کار سریال‌سازی پلتفرم‌ها این‌طور نبود و رفته رفته دستمزدها رشد پیدا کردند. مساله این است که نظارت روی محتوای پلتفرم‌ها کمتر است و تصاویرشان هم زرق و برق دارد. بازیگرهای آنچنانی هم می‌آورند و کارشان دیده می‌شود. 
کد خبر: ۱۳۷۹۹۴۰
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ضرری که پلتفرم‌ها به سینما زده‌اند/دیگر بخش خصوصی نداریم

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، پلتفرم‌های فیلم و سریال در فضای مجازی و شبکه نمایش خانگی یکی از موضوعاتی است که طی چندسال گذشته با چالش‌هایی در فضای فرهنگی و هنری کشور روبرو بوده است.

علی قائم‌مقامی تهیه‌کننده سینما با حضور در برنامه تلویزیونی «هفت» به بیان سخنانی درباره پلتفرم‌ها و آثارشان پرداخت و گفت: حدود ده دوازسال پیش که پلتفرم‌ها شروع به کار کردند، تولید نداشتند و در حکم آرشیو آثار سینمایی و تلویزیونی بودند. اما مشکل از زمانی شروع شد که پلتفرم‌ها وارد بحث تولید شدند و شروع به سریال‌سازی کردند. 

وی افزود: پلتفرم‌ها برای سینمای ایران هم حسن دارند هم ضرر. وقتی می‌گوییم سینما، منظور سینمای حرفه‌ای است؛ یعنی فیلمی که دارای پروانه ساخت و نمایش حرفه‌ای است. سال‌ها قبل در سازمان سینمایی وزارت ارشاد یک‌اداره کل سینمای حرفه‌ای بود و فقط بحثش فیلم‌هایی بود که بنا بود در سینما اکران شوند. اما الان ساختار به شکل دیگری شده و فیلم‌ها ابتدا روی پرده اکران می‌شوند و بعد اکران آنلاین می‌شوند. پلتفرم‌ها هم به‌خاطر مشترکان یا همان کاربرانشان باعث می‌شوند فیلم‌ها در اکران آنلاین دیده شوند. دو سه فیلم خود من در پلتفرم فروش خوبی داشتند. چون سهمی که پلتفرم به صاحبان آثار پرداخت می‌کند، هفتاد سی است و بحث پخش و هزینه تبلیغات ندارند. به این‌ترتیب پول خوبی گیر صاحب اثر می‌آید. این ویژگی خوب پلتفرم‌ها برای سینماست. در حال حاضر هم دو پلتفرم داریم که قابلیت اکران آنلاین دارند. 

این‌تهیه‌کننده سینما در ادامه گفت: اما اشکالی که در این‌سال‌ها رخ داد، این بود که متاسفانه پلتفرم‌ها باعث شدند دستمزدها بالا بروند. یعنی رقم دستمزد بازیگر و عوامل خیلی بالا رفت. ابتدای کار سریال‌سازی پلتفرم‌ها این‌طور نبود و رفته رفته دستمزدها رشد پیدا کردند. مساله این است که نظارت روی محتوای پلتفرم‌ها کمتر است و تصاویرشان هم زرق و برق دارد. بازیگرهای آنچنانی هم می‌آورند و کارشان دیده می‌شود. 

علی قائم‌مقامی گفت: چنین‌شرایطی باعث شد بازیگری که سال ۱۴۰۱ در فیلم سینمایی از من ۷۰ میلیون گرفت، الان در پلتفرم دستمزد میلیاردی می‌گیرد. حالا بازیگرانی که تجربه چندانی ندارند با ایفای چند نقش در پلتفرم دیده شده و دستمزد میلیاردی می‌خواهند. این‌گونه است که کار در سینما هم گران شده است. یعنی وقتی بازیگران پلتفرم به سینما می‌آیند، می‌گویند ما در پلتفرم فلان‌قدر می‌گیریم. شما هم باید همین‌قدر به ما بدهید! در حالی‌که سینمای خصوصی توانایی پرداخت چنین مبالغی را ندارد. البته سینمای امروز، دیگر دولتی و ارگانی است و این‌ارگان‌ها هم سینما را گران کرده‌اند. 

وی در پایان سخنانش گفت: امروز، بخش خصوصی تقریبا در سینما وجود ندارد. تک و توک تهیه‌کننده خصوصی داریم و باقی، یا ارگانی هستند یا به‌سمت سریال‌های پلتفرمی حرکت می‌کنند. امروز دیگر بخش خصوصی سینما توان نفس کشیدن ندارد. 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
0
15
پاسخ
سینما خیلی افتضاح شده ، لودگی جای زرق و برق و گرفته ، مردم ذائقه درستی دارند
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