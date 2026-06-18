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گلوله پسر جان پدر و مادر را گرفت

نگهداری غیر مجاز سلاح دو نفر از اعضای یک خانواده را در شهر خور شهرستان زبرخان به کام مرگ کشاند.
کد خبر: ۱۳۷۹۹۲۷
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گلوله پسر جان پدر و مادر را گرفت

امیر سلیمانی، بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان زبرخان اظهارکرد: در پی اعلام خبر وقوع قتل یک زوج میانسال در شهر خور شهرستان زبرخان بلافاصله با حضور بازپرس ، فرماندهی  انتظامی شهرستان، کارآگاهان پلیس آگاهی و ریاست پزشکی قانونی در صحنه تحقیقات آغاز شد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ وی افزود:با تحقیقات به عمل آمده مشخص شد هفته گذشته پسر جوان این خانواده با عده ای نزاع و درگیری داشته است که چهارنفر از طرف مقابل در پی نزاع سابق، شب گذشته در درب منزل این خانواده حاضر و قصد درگیری مجدد را داشتند که با مراجعه پدر و مادر خانواده به درب منزل جهت صحبت و آرام نمودن طرف مقابل و جلوگیری از  متشنج شدن،  ناگهان پسر جوان خانواده که در منزل اسلحه غیر مجاز نگهداری می‌کرد  از داخل منزل اقدام به شلیک سه گلوله می‌کند که متأسفانه گلوله ها به پدر و مادر خانواده  اصابت و موجب مرگ آنها می‌شود.

سلیمانی گفت:با بررسی محل حادثه توسط کارآگاهان و کارشناسان  مشخص شد ضارب فرزند خانواده بوده که با قرار قانونی بازداشت و راهی زندان و اسلحه وی توقیف شد.

بازپرس دادسرای انقلاب شهرستان زبرخان به خانواده ها توصیه کرد: از نگهداری غیر مجاز سلاح  که علاوه بر اینکه مطابق قانون جرم محسوب شده و دارای مجازات حبس و باعث وقوع این چنین حوادث ناگوار و غیر قابل جبرانی می‌شود اجتناب کنند ضمن اینکه شهروندان هرگونه نگهداری غیر مجاز سلاح را به مراجع قانونی گزارش کنندتا از وقوع این چنین حوادث تلخ جلوگیری شود.
 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
0
7
پاسخ
فرزند ناخلف!
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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