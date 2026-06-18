پازل سوئیس با حضور آژانس تکمیل شد
رافائل مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرد که در مذاکراتی که قرار است در سوئیس بین واشنگتن و تهران برگزار شود، شرکت خواهیم کرد.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی افزود: زمان آن رسیده است که با تیمهای آمریکایی و ایرانی برای برداشتن گامهای ملموس گفتگو کنیم.
متن یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا-رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، در اولین دقایق بامداد پنجشنبه 28 خرداد 1405 توسط روسای جمهور ایران و آمریکا امضا شد.
مسعود پزشکیان رئیسجمهور ایران و دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا در فاصله زمانی کوتاهی متن یادداشت تفاهم مزبور را بهصورت دیجیتال و غیرحضوری امضا کردند.
دولت سوئیس از برگزاری نشستی با حضور نمایندگانی از آمریکا، ایران، پاکستان، قطر و دیگر کشورهای مربوطه در روز جمعه برای مذاکرات اولیه خبر داد.