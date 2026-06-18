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پازل سوئیس با حضور آژانس تکمیل شد

مدیرکل آژانس گفت که نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مذاکرات سوئیس شرکت خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۷۹۹۲۶
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پازل سوئیس با حضور آژانس تکمیل شد

رافائل مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که در مذاکراتی که قرار است در سوئیس بین واشنگتن و تهران برگزار شود، شرکت خواهیم کرد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزود: زمان آن رسیده است که با تیم‌های آمریکایی و ایرانی برای برداشتن گام‌های ملموس گفتگو کنیم.

متن یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی آمریکا-رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران، در اولین دقایق بامداد پنج‌شنبه 28 خرداد 1405 توسط روسای جمهور ایران و آمریکا امضا شد.

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران و دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در فاصله زمانی کوتاهی متن یادداشت تفاهم مزبور را به‌صورت دیجیتال و غیرحضوری امضا کردند.

دولت سوئیس از برگزاری نشستی با حضور نمایندگانی از آمریکا، ایران، پاکستان، قطر و دیگر کشورهای مربوطه در روز جمعه برای مذاکرات اولیه خبر داد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Canada
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
2
8
پاسخ
ما که نمی‌خواهیم بمب اتم درست کنم. پس اصلا مشکلی نیست که شصت درصدی را رقیق کنم و یا تحویل بدهیم. صلح و آرامش و اقتصاد پویا و مردم از همه چیز مهمترند.
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