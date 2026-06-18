قیمت جدید دلار، یورو و درهم امروز ۲۸ خرداد
قیمت دلار حوالهای امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۱۴۵،۶۰۵ (یکصد و چهل و پنج هزار و ششصد و پنج) تومان نرخگذاری شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۹۲۵| |
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به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادلهای امروز در بازار ثبات را تجربه کردند.
آخرین نرخ دلار حوالهای
قیمت دلار حوالهای امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۱۴۵,۶۰۵ (یکصد و چهل و پنج هزار و ششصد و پنج) تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ یورو حوالهای
یورو حوالهای امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۱۶۹،۱۲۸ (یکصد و شصت و نه هزار و یکصد و بیست و هشت) تومان نرخگذاری شد.
نرخ درهم مبادلهای
درهم حواله بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۳۹,۶۴۷ (سی و نه هزار و ششصد و چهل و هفت) تومان نرخگذاری شد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۷
همتی مقاومت بی فایده است
اجازه بده بازار تعیین قیمت کند.
اجازه بده بازار تعیین قیمت کند.
پاسخ ها
reza1| |
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
حالا که همه چیز تمام شده و بهانه ای نداری مردم دستور میدهند به شما که ارزش پول ملی را با توجه به پارامترهایی که در توافق بدست آمده تصحیح کامل کن و یا درب خروج از بانک مرکزی و نفرت از خودت و خانواده ات را انتخاب کن .کافیه هر چی دنبال دلار بازهای فولاد و مس و پتروشیمی افتادی
ناشناس| |
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
در دولت های قبلی حداقل دلار دولتی اینقدر سعودی نبود اقای پزشکیان کجا با این عجله
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امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...