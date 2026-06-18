قیمت جدید دلار، یورو و درهم امروز ۲۸ خرداد

قیمت دلار حواله‌ای امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۱۴۵،۶۰۵ (یکصد و چهل و پنج هزار و ششصد و پنج) تومان نرخ‌گذاری شد.

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادله‌ای امروز در بازار ثبات را تجربه کردند.

آخرین نرخ دلار حواله‌ای

قیمت دلار حواله‌ای امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۱۴۵,۶۰۵ (یکصد و چهل و پنج هزار و ششصد و پنج) تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ یورو حواله‌ای

یورو حواله‌ای امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۱۶۹،۱۲۸ (یکصد و شصت و نه هزار و یکصد و بیست و هشت) تومان نرخ‌گذاری شد.

نرخ درهم مبادله‌ای

درهم حواله بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۳۹,۶۴۷ (سی و نه هزار و ششصد و چهل و هفت) تومان نرخ‌گذاری شد.