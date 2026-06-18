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قیمت جدید دلار، یورو و درهم امروز ۲۸ خرداد

قیمت دلار حواله‌ای امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۱۴۵،۶۰۵ (یکصد و چهل و پنج هزار و ششصد و پنج) تومان نرخ‌گذاری شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۹۲۵
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12302 بازدید
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۷
قیمت جدید دلار، یورو و درهم امروز ۲۸ خرداد

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار  مبادله‌ای امروز در بازار ثبات  را تجربه کردند.

آخرین نرخ دلار حواله‌ای

قیمت دلار حواله‌ای امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۱۴۵,۶۰۵ (یکصد و چهل و پنج هزار و ششصد و پنج) تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ یورو حواله‌ای

یورو حواله‌ای امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۱۶۹،۱۲۸ (یکصد و شصت و نه هزار و یکصد و بیست و هشت) تومان نرخ‌گذاری شد.

 نرخ درهم مبادله‌ای

درهم حواله بدون تغییر نسبت به روز گذشته، ۳۹,۶۴۷ (سی و نه هزار و ششصد و چهل و هفت) تومان نرخ‌گذاری شد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
2
12
پاسخ
همتی مقاومت بی فایده است
اجازه بده بازار تعیین قیمت کند.
پاسخ ها
reza1
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
آقای همتی ، میگفتی افزایش نرخ ارز از تحریمها و جنگ میباشد .
حالا که همه چیز تمام شده و بهانه ای نداری مردم دستور میدهند به شما که ارزش پول ملی را با توجه به پارامترهایی که در توافق بدست آمده تصحیح کامل کن و یا درب خروج از بانک مرکزی و نفرت از خودت و خانواده ات را انتخاب کن .کافیه هر چی دنبال دلار بازهای فولاد و مس و پتروشیمی افتادی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
قیمت ارز و طلا و خودرو تا یک ماه آینده به نصف قیمت فعلی کاهش می یابد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
0
7
پاسخ
دولتی ها ثابت،،آزاد در حال ریزش،،؟؟؟!!!!!
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
1
7
پاسخ
در دولت های قبلی حداقل دلار دولتی اینقدر سعودی نبود اقای پزشکیان کجا با این عجله
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
1
6
پاسخ
کاملا مشخصه که بازار مهندسی شده ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
2
8
پاسخ
نرخ ارز مطلقا متناسب با تحولات اخیر نیست!
قیمتها باید خیلی پایین تر از این باشد
در برابر واقعیتهای بازار نباید مقاومت کرد
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