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جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

غنا در وقت‌های تلف‌شده پاناما را شکست داد/ پیروزی با فوتبال کی‌روشی

غنا همان فوتبالی را به نمایش گذاشت که از تیم تحت هدایت کارلوس کی‌روش انتظار می‌رفت؛ فوتبال دفاعی، دادن مالکیت توپ به حریف و استفاده از تک موقعیت‌ها و با همین روش به پیروزی رسید.
کد خبر: ۱۳۷۹۸۹۰
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غنا در وقت‌های تلف‌شده پاناما را شکست داد/ پیروزی با فوتبال کی‌روشی

غنا با وجود غیبت محمد کودوس و توماس پارتی و با وجود برتری نسبی پاناما در مالکیت توپ و موقعیت‌های بیشتر، توانست سه امتیاز ارزشمند کسب کند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار دو تیم پاناما و غنا که دومین بازی گروه L جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا بود، از ساعت ۰۲:۳۰ بامداد امروز (پنجشنبه) در ورزشگاه بی‌ام‌او فیلد تورنتو آغاز شد و با نتیجه یک بر صفر غنا پایان یافت.

چالب ییرینکی (دقیقه ۵+۹۰) تک گل این بازی را برای غنا به ثمر رساند.

غنا با هدایت نامی آشنا برای طرفداران فوتبال در ایران هدایت می‌شد؛ کارلوس کی‌روش که پیش از جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و پس از ناکامی با کلمبیا و مصر در راه صعود به جام جهانی، جای دراگان اسکوچیچ را در تیم ملی ایران گرفت و وارد جام جهانی شد. این بار هم او پس از ناکامی با قطر، هدایت تیم ملی عمان را به عهده گرفت و نتوانست این تیم را به جام جهانی ببرد، اما خودش چند هفته مانده به شروع این تورنمنت جای سرمربی اخراجی غنا را گرفت.

در این دیدار فرصت‌های بیشتر و مالکیت توپ برای پاناما بود که بازی تا دقیقه ۹۰ با تساوی بدون گل دنبال می‌شد، اما در وقت‌های تلف‌شده (۵+۹۰)، چالب ییرینکی روی پاس برندان توماس آسانته، تک‌گل پیروزی‌بخش را به ثمر رساند.

این پیروزی در حالی به دست آمد که غنا با محمد کودوس را به دلیل مصدومیت و توماس پارتی را به دلیل عدم صدور ویزا در اختیار نداشت. از طرفی برتری نسبی در این دیدار با پاناما بود که ۶۲ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشت.

کارلوس کی‌روش، سرمربی پرتغالی غنا، با این پیروزی چهارمین برد خود در پنجمین دوره حضورش در جام جهانی را جشن گرفت. 

در پایان بازی آنتوین سمنیو، بازیکن منچسترسیتی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

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