کلمبیا ۳ - ازبکستان یک؛ دیوار کاناوارو فرو ریخت/ لوئیس دیاس ستاره میدان شد

جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

کلمبیا با غلبه بر ازبکستان، رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا را با پیروزی آغاز کرد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی کلمبیا در اولین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ در گروه K از ساعت ۰۵:۳۰ در ورزشگاه آزتکا شهر مکزیکوسیتی به مصاف ازبکستان رفت و با نتیجه ۳ بر یک پیروز شد.

گل‌های این دیدار توسط دانیل مونیوس (دقیقه ۴۰) لوئیس دیاس (دقیقه ۶۵) و خامینتون کامپاس (دقیقه ۹+۹۰) برای کلمبیا و عباس‌بیک فیض‌الله‌یف (دقیقه ۶۰) برای ازبکستان به ثمر رسید.

آخرین مسابقه از دور اول مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، مانند نخستین دیدار این مرحله، در ورزشگاه آزتکا برگزار شد که کلمبیا از همان دقایق ابتدایی بازی، توپ و میدان را در اختیار گرفت و حملات متعددی روی دروازه ازبکستان ترتیب داد. پس از خلق چندین موقعیت خوب در نیمه اول، سرانجام در دقیقه ۴۰، لوئیس دیاس با یک پاس عالی، دانیل مونیوس را در موقعیت گلزنی قرار داد و مونیوس موفق شد دروازه ازبکستان را باز کند تا کلمبیا با برتری یک گل به رختکن برود.

نیمه دوم را نیز کلمبیا هجومی آغاز کرد، اما برخلاف جریان بازی، عباس‌بیک فیض‌الله‌یف در دهانه دروازه با یک ضربه سر موفق شد گل تساوی را برای ازبکستان به ثمر برساند. با این حال، کلمبیا برای جبران این گل، فشار خود را افزایش داد و خیلی زود نتیجه را تغییر داد.

لوئیس دیاس دقایقی پس از دریافت گل مساوی، دومین گل تیمش را زد تا کلمبیا دوباره پیش بیفتد. در حالی که شاگردان فابیو کاناوارو برای زدن گل دوم و تساوی تلاش می‌کردند، خامینتون کامپاس در وقت‌های تلف‌شده نیمه دوم گل سوم را به ثمر رساند تا پیروزی کلمبیا قاطع‌تر شود.

کلمبیا با این پیروزی ۳ امتیازی شد و به‌عنوان اولین تیم گروه K بالاتر از پرتغال و کنگوی یک امتیازی به صدر جدول صعود کرد؛ ازبکستان نیز بدون امتیاز در جایگاه چهارم قرار گرفت.