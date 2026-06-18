بازیکن تعویضی تیم ملی انگلستان که گل چهارم این تیم را وارد دروازه کرواسی کرد، روی یک عدد رند، تاریخ‌سازی کرد.

مارکوس رشفورد با به ثمر رساندن چهارمین گلش در تاریخ جام جهانی، یک رکورد را هم در تاریخ این تورنمنت به ثبت رساند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، در پیروزی شیرین ۴ بر ۲ انگلستان مقابل کرواسی، دو مهاجم سه‌شیر توانستند جایگاه خود را در میان گلزنان تاریخ انگلستان در جام جهانی ارتقا دهند.

ابتدا هری کین بود که با بریس خود، گل‌هایش را در جام جهانی از عدد ۸ به عدد ۱۰ رساند و در کنار گری لینه‌کر به عنوان بهترین گلزن تاریخ انگلستان در جام جهانی قرار گرفت. ماجرای گل چهارم شاگردان توماس توخل اما متفاوت بود.

مارکوس رشفورد که با به ثمر رساندن سه گل در جام جهانی نامش در کنار بازیکنانی چون دیوید بکام، استیون جرارد، دیوید پلات، راجر هانت، نت لوفتوزه و هم تیمی فعلی‌اش، باکایو ساکا بود، با به ثمر رساندن چهارمین گلش در کنار مایکل اوون و بابی چارلتون قرار گرفت و تنها یک گل برای رسیدن به جایگاه دوم برترین گلزنان تاریخ انگلستان در جام جهانی در کنار گئوف هورس فاصله دارد.

با این حال، رشفورد که در دقیقه ۷۱ بازی با کرواسی وارد زمین شد و در دقیقه ۸۵ گل چهارم تیمش را به ثمر رساند، موفق شد گل شماره ۲۸۰۰ تاریخ جام جهانی را در بیست‌وسومین دوره این بازی‌ها به ثبت برساند و نام خود را این چنین در تاریخ جام جهانی ثبت کند.