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جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

برد انگلستان با درخشش شاهزاده هری در شب فوتبال ناب/ شب تلخ کرواسی پس از ۸ سال

انگلستان ۸ سال پس از اینکه کرواسی مانع حضورش در فینال جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه شد، شکست سختی را به حریف اروپای شرقی‌اش تحمیل کرد و با قدرت شروع کرد.
کد خبر: ۱۳۷۹۸۷۴
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فوتبال ناب

دیدار انگلستان و کرواسی، بی شک یکی از بهترین دیدارهای دور نخست مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ شد و دو تیم فوتبالی ناب را به نمایش گذاشتند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیم ملی انگلستان در اولین دیدارش در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا در گروه L، از ساعت ۲۳:۳۰ چهارشنبه شب، در ورزشگاه ای‌تی‌اندتی شهر آرلینگتون تگزاس به مصاف کرواسی رفت و با نتیجه ۳ بر ۲ به برتری دست یافت.

هری کین (دقایق ۱۲ - پنالتی و ۴۲)، جود بلینگام (دقیقه ۴۷) و مارکوس رشفورد (دقیقه ۸۵) برای انگلستان گلزنی کردند و دو گل کرواسی هم توسط باتورینا (دقیقه ۳۶) و پتار موسی (دقیقه ۵+۴۵) وارد دروازه جردن پیکفورد شد.

انگلستان در شرایطی در اولین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف کرواسی رفت که در نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه با هدایت گرت ساوگیت با نتیجه ۲ بر یک مغلوب شاگردان زلاتکو دالیچ شده بود، اما حالا آنها با هدایت توماس توخل توانستند شکست ۸ سال پیش خود را جبران کنند.

شاگردان توخل بازی را هجومی آغاز کردند و خیلی زود هم صاحب ضربه پنالتی شدند. هری کین پشت ضربه پنالتی ایستاد، اما لیواکوویچ موفق به مهار توپ او شد؛ هرچند روی خط نبودن پای دروازه‌بان کرواسی باعث شد ضربه تکرار شود و کین این بار توپ را تبدیل به گل کرد.

در ادامه کرواسی حملات خود را آغاز کرد و توانست ۲۴ دقیقه پس از باز شدن دروازه‌اش از روی نقطه پنالتی توسط باتورینا به گل برسد. البته هری کین که بهترین گلزن فصل گذشته اروپا بوده، دست بردار نبود و این بار در دقیقه ۴۲ با یک ضربه سر دروازه کرواسی را باز کرد. البته شاگردان دالیچ اجازه ندادند انگلستان با پیروزی راهی رختکن شود و پتار موسی در آخرین دقیقه وقت اضافه کار را به تساوی کشید.

نیمه دوم، به طور قطع نیمه مربیان بود. جایی که انگلستان در شروع ۴۵ دقیقه دوم خیلی زود توسط بلینگام به گل رسید و در ادامه هم دالیچ با بیرون کشیدن لوکا مودریچ و دو گلزن کرواسی میانه میدان را از دست داد و زهر خط حمله‌اش را گرفت، اما توخل با تعویض‌هایی که کرد، روند بازی و البته تاکتیک تیمش را تغییر داد؛ رشفورد هم که جزو بازیکنان تعویضی بود، توانست گل چهارم انگلستان را وارد دروازه لیواکوویچ کند.

برنامه دیگر دیدار این گروه به شرح زیر است:

پنجشنبه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ (۱۸ ژوئن ۲۰۲۶)

  • غنا - پاناما، ساعت ۰۲:۳۰ - ورزشگاه بی‌ام‌او فیلد، تورنتو
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گروه L فیفا جام جهانی جام جهانی ۲۰۲۶ جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا انگلستان انگلیس تیم ملی انگلستان کرواسی تیم ملی کرواسی تابناک ورزشی زلاتکو دالیچ توماس توخل
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
United States of America
|
۰۷:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
7
0
پاسخ
زیاد عشق انگاستان داری!؟ تابی!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۸
مسخره
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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