نتیجه دور از انتظار پرتغال در روز رکوردشکنی رونالدو/ اولین امتیاز تاریخ کنگو در جام جهانی

تیم ملی پرتغال در اولین دیدارش در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا مقابل تیم تازه وارد جام جهانی متوقف شد.

جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

در شبی که رونالدو رکورد حضور در ششمین دوره جام جهانی را تجربه کرد، پرتغال نتیجه ناامید کننده‌ای را به دست آورد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار دو تیم پرتغال و کنگو در چهارچوب دیدارهای دور نخست گروه K جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا از ساعت ۲۰:۳۰ امروز (چهارشنبه) در ورزشگاه ان‌آر‌جی شهر هیوستون آمریکا به مصاف هم رفتند که دو تیم در پایان به تساوی یک - یک رضایت دادند.

گل‌های این دیدار را ژوائو نوس (دقیقه ۶) برای پرتغال و یوآن ویسا (دقیقه ۶+۴۵) برای کنگو به ثمر رساند.

پرتغالی‌ها با یک بازی هجومی خیلی زود به گل رسید و ژوائو نوس روی ارسال پدرو نتو با ضربه سر دروازه کنگو را باز کرد.

پرتغال در ادامه هم نبض بازی را در دست داشت و می‌توانست اختلاف را بیشتر کند، اما کنگویی‌ها اجازه ندادند. با این حال کنگو در اواخر نیمه اول توانست توسط یوآن ویسا به گل مساوی دست پیدا کند.

اگرچه کنگو اولین جام جهانی خود را تجربه می‌کرد، اما رونالدو به رکوردی تاریخی دست یافت و با حضور در ترکیب پرتغال ششمین حضورش در جام جهانی را تجربه کرد.

برنامه دیگر دیدار این گروه به شرح زیر است:

پنجشنبه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ (۱۸ ژوئن ۲۰۲۶)