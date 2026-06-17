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پیش‌بینی قیمت طلا و سکه برای فردا پنجشنبه ۲۸ خرداد

قیمت طلا و سکه در معاملات پنجمین روز هفته در مسیر یکسانی بازگشایی نشد، اما در معاملات عصرگاهی قیمت طلا و سکه افزایشی بود. معامله‌گران معتقدند بازار طلا در آستانه ورود به فاز جدیدی از نوسان قرار گرفته و چشم‌انتظار سیگنال‌های تازه از بازار ارز و طلای جهانی است.
کد خبر: ۱۳۷۹۸۵۴
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پیش‌بینی قیمت طلا و سکه برای فردا پنجشنبه ۲۸ خرداد

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، قیمت طلا و سکه روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ با روندی نامتوازن بازگشایی شد. قیمت طلا تحت تأثیر نوسانات نزولی اونس جهانی طلا با کاهش ارزش همراه شد، اما قیمت سکه به پشتوانه رشد محدود دلار و افزایش تقاضا در برخی قطعات، مسیر متفاوتی را در پیش گرفت.

در معاملات عصرگاهی نیم‌سکه و سکه گرمی تغییر ارزش نداشتند، اما سایر قطعات افزایشی شدند و سکه امامی به کانال ۱۶۲ میلیون تومانی صعود کرد. قیمت طلا نیز افزایش داشت و هر گرم طلای ۱۸ عیار به کانال ۱۶ میلیون تومانی نزدیک شد. 

پیش‌ بینی قیمت طلا و سکه

کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر دلار در محدوده ۱۵۷ هزار تومانی تثبیت شود و اونس جهانی طلا افت بیشتری را تجربه نکند، سکه امامی می‌تواند در محدوده ۱۶۲ تا ۱۶۵ میلیون تومان نوسان کند و حتی برای تثبیت در کانال ۱۶۲ میلیون تومانی تلاش کند. در مقابل، اگر اونس جهانی طلا تحت فشار بیشتری قرار گیرد یا بازار ارز بار دیگر وارد فاز نزولی شود، احتمال عقب‌نشینی قیمت‌ها در بازار طلا و سکه وجود خواهد داشت. در این سناریو سکه امامی ممکن است به محدوده ۱۵۹ تا ۱۶۰ میلیون تومان بازگردد و طلای ۱۸ عیار نیز از مرز ۱۶ میلیون تومانی فاصله بگیرد.

سکه امامی به کانال ۱۶۲ میلیون تومانی صعود کرد

براساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران، قیمت سکه امامی روی رقم ۱۶۲ میلیون تومانی و سکه بهار آزادی نیز روی رقم ۱۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی معامله شدند. سکه امامی در معاملات عصرگاهی رشد یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی داشت و سکه بهار آزادی ۵۰۰ هزار تومان گران شد.

روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵، نیم سکه و ربع سکه به ترتیب با قیمت ۸۴ میلیون تومان و ۴۷ میلیون تومان معامله شدند. نیم‌سکه افزایش ۵۰۰ هزار تومانی داشت و قیمت ربع سکه تغییری نکرد. سکه گرمی در معاملات عصرگاهی در کانال ۲۵ میلیون تومانی معامله شد و تغییری نداشت.

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