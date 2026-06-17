آتش زدن ۲ مسجد در رام الله توسط شهرکنشینان
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، حزبالله لبنان امروز در بیانیهای، آتش زدن دو مسجد در شمال رامالله توسط شهرکنشینان صهیونیست را که در یک حمله تروریستی جدی علیه اماکن مذهبی انجام شد، به شدت محکوم کرد.
در ادامه بیانیه آمده است: این اقدام، تمام قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی که آزادی عبادت و حفاظت از اماکن مذهبی را تضمین میکنند، نقض میکند و میزان افراطگرایی و نفرتی را که عمیقا در رژیم اشغالگر ریشه دوانده است، آشکار میسازد.
حزب الله افزود: زمان این حمله جنایتکارانه، همزمان با آغاز سال جدید هجری قمری و ارزشها و اهمیتی که این تاریخ برای مسلمانان دارد، گواه اصرار دشمن صهیونیستی بر تحریک احساسات مسلمانان و هتک حرمت اماکن مقدس و نمادهای مذهبی آنهاست و ادامه سیاست سیستماتیک هتک حرمت مساجد، کلیساها و سایر اماکن مقدس اسلامی و مسیحی در فلسطین اشغالی و لبنان را تأیید میکند.
حزبالله تأکید کرد همه این جنایات تروریستی فجیع، هر چقدر هم که فداکاریهای بزرگی انجام شود، مانع از پایبندی مردم فلسطین به سرزمین و اماکن مقدس خود و دفاع از آنها نخواهد شد.
مقاومت اسلامی لبنان افزود: این قطعنامه از جامعه بینالمللی و نهادهای حقوق بشری و بشردوستانه میخواهد که مسئولیتهای خود را در قبال این حملات مکرر بر عهده بگیرند. همچنین از کشورها و ملتهای عربی و اسلامی میخواهیم برای مقابله با این غده سرطانی که منطقه و ملتهای ما را نابود میکند و اماکن مقدس ما را هدف قرار میدهد، متحد عمل کنند.