نظر حجت الاسلام خسروپناه درباره حکمرانی مغز استخوان

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در بازدید از بیمارستان فیروزگر، با قدردانی از تلاش‌های بی‌شائبه جامعه پزشکی، اساتید و خیرین سلامت، از تدوین دو سند مهم «درمان‌های نوین و فناورانه» و «فرهنگ اهدای عضو» در این شورا خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در جریان بازدید از بیمارستان فیروزگر، با قدردانی از تلاش‌های بی‌شائبه جامعه پزشکی، اساتید و خیرین سلامت، از تدوین دو سند مهم «درمان‌های نوین و فناورانه» و «فرهنگ اهدای عضو» در این شورا خبر داد و تأکید کرد: حکمرانی در عرصه سلامت، به‌معنای کشف دقیق مسئله و ارائه راه‌حل‌های علمی و کارآمد است.

*بیمارستان فیروزگر؛ الگویی از دانشگاه نسل سوم و چهارم

استاد خسروپناه با تمجید از جایگاه علمی و خدماتی این مرکز درمانی، افزود: دانشگاه‌های علوم پزشکی برتر کشور به‌حق باید در تراز «دانشگاه نسل سوم و چهارم» ارزیابی شوند؛ دانشگاهی که در عین آموزش و پژوهش، به نوآوری و خدمت‌رسانی مستقیم به مردم همت گمارده است. اگرچه ده‌ها دانشگاه علوم پزشکی در کشور فعال هستند، اما آنچه یک مرکز را متمایز می‌کند، اثربخشی نوآوری‌ها در عرصه درمان است.

*رعایت استاندارد‌های آموزشی و علمی در برابر فشار افزایش ظرفیت

وی با اشاره به آمار و ارقام هیئت علمی، فراگیران و تخت‌های بیمارستان، تصریح کرد: وجود ۵۰۰ فراگیر و ۶۵۰ تخت فعال در این مرکز، یک عدد متعارف، منطقی و کاملاً منطبق بر استاندارد‌های جذب دانشجوست. با وجود اینکه در مقاطعی در شورای عالی فشار‌هایی برای افزایش ظرفیت‌ها به دانشگاه‌ها تحمیل شده است، اما خوشبختانه در اینجا استاندارد‌ها به‌درستی رعایت شده است. جلسه‌ای در این زمینه داشتیم تا با همراهی اعضا، بار آموزشی بر دوش اعضای هیئت علمی و روسای دانشگاه‌ها به‌گونه‌ای مدیریت شود که کیفیت آموزش و پژوهش قربانی کمیت نگردد.

*تدوین دو سند راهبردی: درمان‌های نوین و اهدای عضو

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، سپس به تشریح دو سند مهم در دست تصویب شورا پرداخت و با اشاره به سند درمان‌های نوین و فناورانه گفت: این سند دقیق و کارشناسی‌شده، با بهره‌گیری از شبکه‌ای از استادان فرهیخته تدوین شده است. این امر حاصل بازدید‌هایی مانند بازدید از پژوهشکده‌ای است که اکنون به «پژوهشگاه ملی سرطان» ارتقا یافته است. این سند که حوزه‌هایی مانند سلول‌درمانی و ژن‌درمانی را پوشش می‌دهد، با تعامل وزارت بهداشت به‌زودی مصوب خواهد شد و گامی بزرگ برای به‌روزرسانی نظام درمانی کشور است.

*حکمرانی مغز استخوان؛ از کشف مسئله تا حل دقیق آن

حجت‌الاسلام والمسلمین با اشاره به گزارش عملکرد ایران در بحث اهدای مغز استخوان، به تبیین مفهوم «حکمرانی» در این حوزه پرداخت و اضافه کرد: حکمرانی در عرصه‌هایی مانند مغز استخوان، عبارت است از «کشف دقیق مسئله» و سپس «حل دقیق مسئله». ابتدا باید بدانیم مسئله اصلی چیست و سپس با اتکا به دانش و مدیریت کارآمد، راه‌حل علمی و عملیاتی آن را ارائه دهیم.

*تنوع روش‌شناختی در علم، یک ضرورت است نه یک تهدید

استاد خسروپناه با اشاره به تنوع متدولوژی‌های به‌کارگرفته‌شده در حوزه‌های ژن‌درمانی و سلول‌درمانی در کشور تصریح کرد: اینکه در این مجموعه یا دیگر مراکز نخستین، از روش‌های متفاوتی استفاده می‌شود، نه‌تنها اشکالی ندارد، بلکه یک ضرورت علمی است. در درمان‌های نوین، تجربه روش‌های متنوع (از جمله نحوه کاشت یا تزریق سلول و چگونگی تصرف در ژن‌ها برای درمان سرطان) برای رسیدن به اثرگذاری مطلوب، کاملاً اجتناب‌ناپذیر است.

*آمادگی برای میانجی‌گری جهت هم‌سوسازی نگاه‌ها در درمان‌های نوین

وی با ابراز آمادگی شخصی برای حضور در جلسات تخصصی برای رفع ابهامات، اظهار کرد: برگزاری این جلسات و گفت‌و‌گو‌های مستقیم می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد تا دل‌ها به هم نزدیک‌تر شده و فهم‌ها مشترک شود. ما در شورا آماده‌ایم هر کمکی که از دستمان برمی‌آید برای تسهیل این فرآیند انجام دهیم.

*لزوم توجیه خیرین برای سرمایه‌گذاری در «دانش نرم‌افزاری» و پژوهش‌های پرهزینه

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به نقش حیاتی خیرین در پیشبرد درمان‌های نوین، گفت: در بحث‌های اقتصادی این حوزه، باید خیرین را توجیه کنیم. خیرین ما به‌راحتی برای ساخت بیمارستان و تأمین سخت‌افزار‌ها جذب می‌شوند، اما کار‌های علمی در حوزه درمان‌های نوین، گاهی پژوهش‌های بسیار پرهزینه‌ای هستند که الزاماً به ساختمان و تجهیزات آزمایشگاهی محدود نمی‌شوند؛ بلکه «دانش نرم‌افزاری» است که هزینه‌های سنگینی دارد. خوشبختانه در دو سه سال اخیر تلاش کرده‌ایم این موضوع را برای خیرین تبیین کنیم و آنها نیز متوجه این ضرورت شده‌اند. باید مسائل را به‌صورت مصداقی و شفاف برای آنها توضیح داد.