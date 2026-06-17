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توضیح زاکانی درباره تشییع رهبر شهید انقلاب در عراق

شهردار تهران اعلام کرد: پیشنهاد برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در عراق در حال بررسی است.
کد خبر: ۱۳۷۹۸۴۲
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توضیح زاکانی درباره تشییع رهبر شهید انقلاب در عراق

به گزارش تابناک به نقل از مهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران با انتشار پیامی در خصوص خبر تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی در کشور عراق گفت: خبری که عصر امروز به نقل از بنده درباره پیشنهاد برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در عراق در رسانه‌ها منعکس شده؛ ناقص منتشر شده و دارای کاستی‌هایی است که لازم است توضیحات تکمیلی را خدمت مردم عزیز و همه دلدادگان امام مجاهد شهید عرض کنم.

وی افزود: از قرار اطلاع، پیشنهادهای متعدد و پرتکراری از طرف برداران و خواهران عزیز عراقی، شیفتگان و رهپویان راه امام شهید در دیار اهل‌بیت عصمت و طهارت و مجاوران عتبات عالیات برای برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر ایشان در عراق به مسئولان ستاد برگزاری مراسم وداع و تشیع امام مجاهد شهید، رسیده است.

زاکانی ادامه داد: این پیشنهاد هم مثل سایر پیشنهادات در ستاد برگزاری مراسم، توسط مسئولان ذی‌ربط در حال بررسی است و تاکنون هیچ مراسمی برای این منظور قطعی نشده است.

شهردار تهران در پایان افزود: همانطور که بارها در رسانه‌ها اعلام شده است، برنامه‌های قطعی و نهایی مراسم از طرف دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب به اطلاع مردم عزیز و همه علاقمندان به ایشان خواهد رسید.

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