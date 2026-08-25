وقایع اتفاقیه؛
فاجعه هیندنبورگ؛ آتشی که عصر کشتیهای هوایی را پایان داد
هیندنبورگ، بزرگترین کشتی هوایی مسافربری جهان، در سال ۱۹۳۷ هنگام فرود در نیوجرسی آتش گرفت و به یکی از مشهورترین فجایع تاریخ هوانوردی تبدیل شد. این زپلین عظیم آلمانی، نماد آینده سفرهای هوایی تجاری و شکوه مهندسی آلمان در سالهای آغازین حکومت نازیها بود؛ وسیلهای که میتوانست مسافران را با امکاناتی شبیه یک کشتی اقیانوسپیما، در زمانی کوتاهتر از اروپا به آمریکا برساند. اما اتکای آن به هیدروژن، گازی ارزان اما بهشدت آتشگیر، خطر بزرگی بود که پیشتر نیز چندین کشتی هوایی را به کام مرگ فرستاده بود. در ۶ مه ۱۹۳۷، تأخیر طولانی، احتمال نشت هیدروژن، ناتوانی در حفظ تعادل و شرایط الکتریکی ناشی از توفان، مجموعهای مرگبار ساخت. آتشسوزی هیندنبورگ ۳۵ سرنشین و یک خدمه زمینی را کشت، اما اثر واقعی آن فراتر از آمار تلفات بود: این فاجعه روی فیلم ثبت شد و تصویر سوختن آن در برابر دوربینها، اعتماد عمومی به کشتیهای هوایی هیدروژنی را نابود کرد. پس از آن روز، این وسایل دیگر هرگز مسافران پولی را جابهجا نکردند. این ویدیو را با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید.
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