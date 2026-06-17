رئیس‌جمهور فرانسه ضمن ابراز حمایت از یادداشت تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا، گفت که آتش‌بس در لبنان باید «کامل و فوری» برقرار شود.

به گزارش تابناک به نقل از فرانس۲۴، امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور فرانسه عصر چهارشنبه طی کنفرانس مطبوعاتی نشست گروه هفت اظهار کرد: کشورهای عضو گروه هفت به اتفاق آرا از تفاهم ایران و آمریکا استقبال می‌کنند.

بنا بر این گزارش، رئیس‌جمهور فرانسه خطاب به خبرنگاران گفت: ما به اتفاق آرا از تفاهم بسیار خوبی که بین ایران و آمریکا حاصل و توسط دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تضمین شد، استقبال کرده‌ایم. این تفاهمی است که ما از آن حمایت می‌کنیم زیرا این تفاهم به وضعیت بی‌ثباتی پایان می‌دهد، وضعیتی که پیامدهای آن برای اقتصادهای ما وحشتناک بود.

امانوئل ماکرون که پیشتر هم بدون اشاره به جزئیات یادداشت تفاهم‌نامه ایران و آمریکا اظهارات مداخله‌جویانه‌ای را عنوان کرده بود، مجددا گفت: ما توافق کرده‌ایم که عبور رایگان از تنگه هرمز سنگ بنای این توافق باشد و این از همین حالا آغاز می‌شود.

وی در ادامه ادعاهایش افزود: تعهد دفاعی که توسط بریتانیا و فرانسه برای کمک به بازگشت کشتیرانی به حالت عادی تدوین شده، پیشنهادی روی میز است و حدود ۲۰ کشور از قبل کاملا متعهد به انجام این نوع عملیات شده‌اند.

به گزارش ایسنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیشتر در نشست هفتگی خود در پاسخ به سوالی درباره نحوه مدیریت تنگه هرمز و اظهارات دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر این که قرار نیست عوارضی از سوی ایران در این تنگه از کشتی‌ها گرفته شود؟ تصریح کرد: تنگه هرمز بسیار برای ما مهم است. در ادامه مسیر، جمهوری اسلامی ایران به عنوان دولت ساحلی به همراه عمان برای اطمینان از تردد ایمن کشتی‌ها از این تنگه، تدابیر لازم را اتخاذ خواهند کرد.

ماکرون در ادامه با بیان اینکه آتش‌بس لبنان باید «کامل و فوری» باشد، تاکید کرد: گروه هفت معتقد است که آتش‌بس لبنان باید کامل و فوری باشد و این کاملا ضروری است. همچنین، توافق ایران و آمریکا باید تضمین کند که از حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان دفاع می‌شود.

جنگ اوکراین

رئیس‌جمهور فرانسه با اشاره به جنگ اوکراین گفت: اجلاس گروه هفت شاهد بحث‌های مهمی در مورد اوکراین و ایران بوده و ۹ بیانیه به اتفاق آرا توسط رهبران گروه هفت تصویب شده است. همچنین، توافق کلی بین رهبران گروه هفت برای ارائه حمایت بیشتر از اوکراین و تقویت قابلیت‌های دفاع هوایی آن وجود دارد.

ماکرون بدون در نظر گرفتن گزارش رسانه‌ها و اذعان مقامات اوکراینی به تحولات میدان نبرد ادعا کرد: اعضای گروه هفت عنوان کردند که توازن قدرت بین روسیه و اوکراین تغییر کرده و نیروهای اوکراینی اکنون به جلو حرکت می‌کنند و روسیه به عقب.

رئیس‌جمهور فرانسه افزود: همچنین توافقی میان اعضا برای تشدید تحریم‌ها علیه روسیه وجود دارد.