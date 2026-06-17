به گزارش تابناک، کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران درباره اجرای فاز سوم پیمان پولی در پیامی در شبکه مجازی ایکس با بیان اینکه «گامی نو در توسعه روابط راهبردی تهران و مسکو برداشته شد» گفت: حداکثر ظرف ۲ ماه آینده با اجرای فاز سوم پیمان پولی، اتصال کامل شبکه‌های «شتاب» و «میر» عملیاتی می‌شود.

وی گفت: این یکپارچه‌سازی زیرساخت‌های پرداخت، فصلی جدید در تسهیل مبادلات مالی، رونق تجارت فی‌مابین و رفاه شهروندان دو کشور رقم خواهد زد.

جلالی در توییتی دیگر اظهار کرد: همکاری‌ها میان بانک‌های مرکزی، پشتوانه روابط دیرینه و رو به فزونی ایران و روسیه است و توافق احتمالی ایران با غرب از منظر رویه‌های مالی بین‌المللی، به تسهیل مناسبات تجاری پایدار با روسیه و اوراسیا نیز به عنوان محور سیاست شرقی و همسایگی کشور، کمک می‌کند. در این راستا، سفر از پیش تعیین شده دکتر همتی به مسکو، در مسیر تحکیم سیاست نگاه به شرق در آستانه تحولات جدید، اهمیت مضاعف دارد.