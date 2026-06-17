پیمان پولی ایران و روسیه وارد مرحله عملیاتی میشود
به گزارش تابناک، کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران درباره اجرای فاز سوم پیمان پولی در پیامی در شبکه مجازی ایکس با بیان اینکه «گامی نو در توسعه روابط راهبردی تهران و مسکو برداشته شد» گفت: حداکثر ظرف ۲ ماه آینده با اجرای فاز سوم پیمان پولی، اتصال کامل شبکههای «شتاب» و «میر» عملیاتی میشود.
وی گفت: این یکپارچهسازی زیرساختهای پرداخت، فصلی جدید در تسهیل مبادلات مالی، رونق تجارت فیمابین و رفاه شهروندان دو کشور رقم خواهد زد.
جلالی در توییتی دیگر اظهار کرد: همکاریها میان بانکهای مرکزی، پشتوانه روابط دیرینه و رو به فزونی ایران و روسیه است و توافق احتمالی ایران با غرب از منظر رویههای مالی بینالمللی، به تسهیل مناسبات تجاری پایدار با روسیه و اوراسیا نیز به عنوان محور سیاست شرقی و همسایگی کشور، کمک میکند. در این راستا، سفر از پیش تعیین شده دکتر همتی به مسکو، در مسیر تحکیم سیاست نگاه به شرق در آستانه تحولات جدید، اهمیت مضاعف دارد.