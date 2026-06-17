سفر تیم مذاکره کننده به سوئیس لغو نشده است
یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکرهکننده با اشاره به آخرین وضعیت رایزنیها اعلام کرد که تا لحظه تنظیم این خبر، برنامه سفر هیئت مذاکرهکننده به سوئیس لغو نشده و همچنان در دستور کار قرار دارد.
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به گزارش تابناک به نقل از فارس، یک منبع آگاه نزدیک به تیم مذاکرهکننده درباره برخی گمانهزنیها پیرامون لغو سفر هیئت مذاکرهکننده به سوئیس اظهار داشت: تا لحظه تنظیم این خبر، سفر هیئت مذاکرهکننده به سوئیس لغو نشده است.
وی همچنین درباره روند مذاکرات و اسناد مورد بحث میان طرفین افزود: جزئیات مربوط به امضای یادداشت تفاهم همچنان در حال بحث، بررسی و رایزنی میان طرفهای ذیربط است و هنوز تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ نشده است.
این منبع آگاه تأکید کرد که رایزنیها در سطوح مختلف ادامه دارد و هرگونه تصمیم نهایی درباره امضای یادداشت تفاهم یا برنامههای مرتبط، پس از جمعبندی مذاکرات اعلام خواهد شد.
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