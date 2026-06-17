تماس مخفیانه اروپا با روسیه برای پایان جنگ اوکراین

به گزارش تابناک، رسانه خبری بلومبرگ عصر چهارشنبه به نقل از منابعی آگاه گزارش داد: آنتونیو کاستا، رئیس شورای اروپا به دنبال ایجاد یک کانال ارتباطی مخفی با کرملین است تا ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه را به سمت مذاکرات پایان جنگ در اوکراین بکشاند.

طبق آنچه بلومبرگ گزارش داده، مشاور ارشد رئیس شورای اروپا تاکنون «دو گفت‌وگو با یک مقام ارشد روسی از حلقه نزدیکان پوتین» داشته است.

این رسانه آمریکایی تاکید کرد: هدف از این تماس‌ها، زمینه‌سازی برای مذاکرات جدی احتمالی در آینده است.

دفتر رئیس شورای اروپا و دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین هنوز اظهارنظری در این خصوص انجام نداده‌اند.

همزمان با این گزارش، رهبران آلمان، فرانسه و بریتانیا به‌طور جداگانه در مورد یک استراتژی مشترک برای مشارکت دادن روسیه در مذاکرات، بحث و رایزنی کردند. همچنین، مقامات اروپایی قصد دارند تمام تلاش‌ها را با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین هماهنگ کنند.

اتحادیه اروپا پس از آنکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا سال گذشته تماس‌های مستقیمی را با ولادیمیر پوتین آغاز کرد، برای کسب جایگاهی در میز مذاکره تحت فشار قرار گرفته است.

این گزارش‌ها درباره مذاکرات احتمالی با هدف خاتمه جنگ در اوکراین درحالی منتشر می‌شود که طرف روسی بارها نسبت به هرگونه مذاکره سازنده اعلام آمادگی کرده است.