ایده «خانه‌های خورشیدی» سال‌هاست در سیاست‌گذاری انرژی ایران مطرح می‌شود؛ خانه‌هایی که بخشی یا همه برق مورد نیاز خود را از پنل‌های خورشیدی تأمین می‌کنند اما آیا این ایده واقعاً راه‌حلی عملی برای بحران برق و ناترازی انرژی است یا بیشتر شبیه یک رؤیای جذاب، اما دور از دسترس؟

به گزارش سرویس انرژی تابناک، وقتی صحبت از انرژی خورشیدی می‌شود، معمولاً تصویر ذهنی مردم مزرعه‌های بزرگ پنل در دل کویر است؛ اما در بسیاری از کشورها، انقلاب خورشیدی از جای دیگری آغاز شد: سقف خانه‌ها.

در دو دهه گذشته، میلیون‌ها خانوار در جهان به تولیدکننده برق تبدیل شده‌اند؛ مدلی که به آن «تولید پراکنده» یا «انرژی خانگی» گفته می‌شود. در این مدل، خانه فقط مصرف‌کننده نیست؛ بخشی از برق را خودش تولید می‌کند و در برخی کشور‌ها حتی مازاد آن را به شبکه می‌فروشد. اما سؤال اینجاست: آیا این نسخه برای ایران هم قابل اجراست؟

خانه خورشیدی الزاماً به معنای قطع کامل ارتباط با شبکه برق نیست. در رایج‌ترین مدل، چند پنل خورشیدی روی پشت‌بام نصب می‌شود و برق تولیدی یا مستقیماً در خانه مصرف می‌شود یا به شبکه برق تزریق می‌شود. در جهان، بیشتر خانه‌های خورشیدی بدون باتری کار می‌کنند و شب‌ها برق را از شبکه می‌گیرند.

ایران؛ سرزمین خورشیدی با اقتصاد غیرخورشیدی

ایران از نظر تابش خورشید در میان کشور‌های دارای ظرفیت بالا قرار دارد. بخش بزرگی از کشور بیش از ۲۸۰ تا ۳۰۰ روز آفتابی در سال دارد و مناطق مرکزی و جنوبی از ظرفیت قابل توجهی برای تولید برق خورشیدی برخوردارند. اما با وجود این مزیت، سهم خورشیدی در سبد برق کشور هنوز محدود مانده است. دلیل فقط فناوری نیست. چند مانع ساختاری از جمله برق ارزان و انگیزه پایین وجود دارد و وقتی قیمت برق برای مصرف‌کننده پایین است، بازگشت سرمایه پنل خورشیدی طولانی‌تر می‌شود. در بسیاری از کشورها، توسعه خانه‌های خورشیدی زمانی شتاب گرفت که قیمت برق واقعی‌تر شد یا دولت مشوق مالی ارائه کرد.

از سوی دیگر نصب سامانه خورشیدی هزینه اولیه بالایی برای برای یک خانواده محسوب می‌شود. حتی اگر در بلندمدت هزینه جبران شود، بسیاری از خانوار‌ها توان سرمایه‌گذاری اولیه را ندارند. همچنین نبود بازار فعال خرید برق خانگی از موارد دیگری است که به چشم می آید چراکه در مدل‌های موفق جهانی، مردم فقط صرفه‌جویی نمی‌کنند؛ درآمد هم دارند. اگر خانوار نتواند برق اضافه را با قرارداد شفاف و پایدار بفروشد، انگیزه اقتصادی کاهش پیدا می‌کند.

حالا به این موارد ساختمان‌های نامناسب را هم اضافه کنید چراکه همه خانه‌ها پشت‌بام مناسب ندارند. آپارتمان‌نشینی، سایه ساختمان‌ها و محدودیت مالکیت مشترک اجرای گسترده را دشوار می‌کند.

حل بحران با خانه‌های خورشیدی؟

پاسخ به این سوال کوتاه است: نه؛ اما می‌توانند بخشی از راه‌حل باشند. هیچ کشوری فقط با پنل خانگی بحران برق را حل نکرده اما خانه‌های خورشیدی مزیت‌های مهمی مانند کاهش بار شبکه در ساعات اوج، کاهش نیاز به ساخت نیروگاه جدید، افزایش تاب‌آوری شهری دارند و در بحران‌ها، تولید پراکنده وابستگی کامل به نیروگاه‌های بزرگ را کاهش می‌دهد.

تجربه جهانی؛ از رؤیا تا صنعت میلیاردی

انقلاب آلمان از پشت‌بام‌ها: در آلمان با وجود آفتاب کمتر از ایران، با خرید تضمینی برق خورشیدی میلیون‌ها واحد کوچک ایجاد کرد.

استرالیا؛ تبدیل خانه‌ها به نیروگاه: امروز در برخی مناطق استرالیا، سهم بزرگی از برق روزانه از خانه‌ها تأمین می‌شود.

چین؛ مقیاس، قیمت را شکست: یارانه+ تولید انبوه + حمایت صنعتی

آمریکا؛ مدل ترکیبی: وام+ اجاره پنل+ قرارداد خرید برق

ایران چه باید بکند؟

کارشناسان معمولاً پنج پیش‌شرط را مطرح می‌کنند: ایجاد بازار پایدار خرید برق خانگی، تأمین مالی و وام کم‌بهره، تسهیل مقررات نصب، تمرکز بر مدارس، ادارات و ساختمان‌های عمومی و اصلاح تدریجی تعرفه انرژی.

مخالفان چه می‌گویند؟

همه طرفدار توسعه خانه‌های خورشیدی نیستند. برخی کارشناسان معتقدند: اگر منابع محدود باشد، ساخت نیروگاه‌های بزرگ خورشیدی به‌صرفه‌تر از پراکندگی خانگی است. برخی دیگر می‌گویند: بدون اصلاح تعرفه برق، توسعه خانگی پایدار نخواهد بود. گروهی هم هشدار می‌دهند که نباید خورشیدی را جایگزین همه راه‌حل‌ها معرفی کرد؛ شبکه برق همچنان ستون اصلی باقی می‌ماند. این نقدها باعث شده در بسیاری از کشورها، سیاست ترکیبی اجرا شود: نیروگاه بزرگ + خورشیدی خانگی + ذخیره‌سازی + مدیریت مصرف.

اگر حالا نه، پس کی؟

هر سال مصرف برق بیشتر می‌شود. هر سال ساخت نیروگاه جدید زمان و سرمایه بیشتری می‌خواهد و هر سال تابستان‌ها طولانی‌تر و گرم‌تر می‌شوند. در چنین شرایطی، خانه‌های خورشیدی شاید نتوانند به‌تنهایی بحران برق را حل کنند؛ اما می‌توانند تعریف تازه‌ای از رابطه مردم با انرژی بسازند. تا امروز برق چیزی بود که از جایی دور تولید و به خانه‌ها رسانده می‌شد. شاید فردا، بخشی از برق همان‌جا تولید شود؛ چند متر بالاتر از جایی که زندگی می‌کنیم.

آیا آپارتمان‌های ایران می‌توانند خورشیدی شوند؟ آیا بانک‌ها باید برای پنل خورشیدی وام بدهند؟ آیا خرید برق خانگی می‌تواند به یک بازار واقعی تبدیل شود؟ این‌ها سؤال‌هایی هستند که احتمالاً آینده انرژی را تعیین می‌کنند؛ نه فقط آینده قبض برق را.

آینده روی پشت‌بام‌ها ساخته می‌شود؟

خانه خورشیدی نه یک رؤیای فناورانه است و نه عصای جادویی برای حل بحران برق. اما در شرایطی که تقاضای برق رشد می‌کند، ساخت نیروگاه زمان‌بر است و ناترازی به مسئله‌ای ساختاری تبدیل شده، شاید سؤال اصلی دیگر این نباشد که «آیا باید به سمت انرژی خورشیدی رفت؟» بلکه این باشد که «چقدر دیر وارد این مسیر شده‌ایم.» شاید برق آینده، نه فقط از نیروگاه‌ها، بلکه از میلیون‌ها سقف کوچک تأمین شود؛ سقف‌هایی که سال‌ها فقط سایه می‌ساختند و حالا قرار است انرژی تولید کنند.

اما به گفته برخی کارشناسان حوزه انرژی که سال‌ها روی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر کار کردند، معتقدند نگاه به خانه‌های خورشیدی در ایران هنوز اشتباه تعریف شده است. آنها معتقدند که بزرگ‌ترین اشتباه این است که تصور می‌کنیم هر خانه باید مستقل از شبکه شود. در دنیا چنین چیزی رایج نیست. هدف این است که هر خانه بخشی از مصرف خودش را پوشش دهد و فشار از شبکه کم شود. اگر فقط ۵ تا ۱۰ درصد ساختمان‌های مناسب شهری به سامانه خورشیدی مجهز شوند، اثر آن از برخی پروژه‌های بزرگ کمتر نخواهد بود. اما چرا این اتفاق در ایران کند است؟ تا زمانی که خانوار احساس نکند تولید برق برایش صرفه اقتصادی دارد، توسعه گسترده رخ نمی‌دهد.