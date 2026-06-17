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ترامپ: اگر به هند حمله شود ما به آن‌ها کمک می‌کنیم

نخست‌وزیر هند با اشاره به یادداشت تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا گفت این تفاهم، امیدی برای «صلح و ثبات در غرب آسیا» ارائه می‌دهد. ترامپ درباره روابط دفاعی با هند گفت: به نظرم روابطمان عالی است. ما قراردادی در این باره نداریم، اما اگر به آن‌ها حمله شود، ما به آن‌ها کمک خواهیم کرد.
کد خبر: ۱۳۷۹۸۲۱
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ترامپ: اگر به هند حمله شود ما به آن‌ها کمک می‌کنیم

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، نارندرا مودی نخست‌وزیر هند عصر چهارشنبه در حاشیه اجلاس گروه هفت در فرانسه در جریان دیدار با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا گفت: تفاهم ایران و آمریکا امید تازه‌ای برای صلح و ثبات در غرب آسیا ارائه می‌دهد.

نخست‌وزیر هند در ادامه با اشاره به تنگه هرمز عنوان کرد: باز نگه داشتن تنگه هرمز برای اقتصاد جهانی حیاتی است و هند دائما بر اهمیت تضمین آزادی دریانوردی تاکید کرده است.

مودی همچنین با اشاره به دریانوردان هندی که مسیرهای کشتیرانی جهانی را فعال نگه می‌دارند، گفت: ایمنی آنها برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است.

مراسم امضای تفاهم نامه پایان جنگ میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده در روز جمعه ۲۹ خرداد در مجموعه هتلی «بورگن‌اشتوک» در منطقه نیدوالدن سوئیس برگزار خواهد شد.

بر اساس گزارش‌ها، پیشتر مقام‌ها و رسانه‌های آمریکایی مدعی شدند متن این تفاهم‌نامه به صورت الکترونیکی یکشنبه گذشته میان دونالد ترامپ، جی‌دی ونس، معاون او و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده جمهوری اسلامی ایران، امضا (پاراف) شده و قرار است ونس ریاست هیات آمریکایی را در مراسم امضای حضوری این توافق بر عهده داشته باشد.

در ادامه این دیدار دوجانبه در فرانسه، دونالد ترامپ با اشاره به روابط آمریکا و هند گفت: ما در آینده به هند خواهیم رفت. ما بهترین رابطه را داریم و نمی‌توانیم از این که هستیم به هم نزدیک‌تر باشیم. اگر به آنها (هند) حمله شود، ما آنجا خواهیم بود تا به آنها کمک کنیم. اما اگر رهبر جدیدی به جای مودی بیاید، مطمئن نیستم.

این در حالی است که پیش از این آمریکا کشتی‌های هندی را در خلیج فارس هدف قرار داده بود که منجر به کشته شدن چند شهروند هندی شد.

ترامپ در پاسخ به ادعایی مبنی بر اینکه آیا ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه مسئولیت بیشتری در قبال جنگ اوکراین دارد، گفت: من نمی‌خواهم در این مورد اظهار نظر کنم زیرا سعی می‌کنم آن را حل‌وفصل کنم.

رئیس‌جمهور آمریکا در پاسخ به سوال دیگری در این باره که آیا اجازه می‌دهد موشک‌های آمریکایی در اوکراین تولید شوند، گفت: آنها مایلند، آنها دوست دارند بتوانند این کار را انجام دهند، ما آن را بررسی خواهیم کرد زیرا آنها در این مورد درخواست داده‌اند.

پیشتر، روزنامه فرانسوی لوموند در گزارشی نوشته بود: کشورهای عضو گروه هفت و ایالات متحده توافق کرده‌اند مجوزهایی را اعطا کنند که به اوکراین اجازه می‌دهد نه تنها سامانه‌های دفاع هوایی، بلکه سلاح‌های دوربرد نیز تولید کند.

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