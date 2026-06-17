اعلام برنامه والیبال نشسته زنان ایران در قهرمانی جهان
برنامه مسابقات تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران در رقابتهای قهرمانی جهان چین مشخص شد.
کد خبر: ۱۳۷۹۸۱۷| |
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به گزارش تابناک به نقل از فدراسیون ورزشهای جانبازان و توانیابان، رقابتهای والیبال نشسته قهرمانی جهان، طی روزهای ۱۹ تا ۲۶ تیرماه در شهر هانگژو چین برگزار میشود و تیم ملی مردان و زنان کشورمان نیز در این رویداد حضور دارند.
برنامه مرحله گروهی این مسابقات در بخش زنان به شرح زیر است:
روز نخست ۱۹ تیر ماه
ایران _ روآندا
ساعت ۴:۳۰ صبح به وقت ایران
روز دوم شنبه ۲۰ تیر ماه
ایران _ کنیا
ساعت ۹ به وقت ایران
روز سوم یکشنبه ۲۱ تیرماه
ایران _ چین
ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران
گروهبندی این دوره از رقابتها به شرح زیر است:
- مسابقات زنان
گروه یک: چین، روآندا، ایران، کنیا
گروه دو: آمریکا، آلمان، اوکراین، هلند
گروه سه: کانادا، اسلوونی، ژاپن، مجارستان
گروه چهار: برزیل، فرانسه، ایتالیا، تایلند
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