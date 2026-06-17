اعلام برنامه والیبال نشسته زنان ایران در قهرمانی جهان

به گزارش تابناک به نقل از فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان، رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی جهان، طی روز‌های ۱۹ تا ۲۶ تیرماه در شهر هانگژو چین برگزار می‌شود و تیم ملی مردان و زنان کشورمان نیز در این رویداد حضور دارند.

برنامه مرحله گروهی این مسابقات در بخش زنان به شرح زیر است:

روز نخست ۱۹ تیر ماه

ایران _ روآندا

ساعت ۴:۳۰ صبح به وقت ایران

روز دوم شنبه ۲۰ تیر ماه

ایران _ کنیا

ساعت ۹ به وقت ایران

روز سوم یکشنبه ۲۱ تیرماه

ایران _ چین

ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران

گروه‌بندی این دوره از رقابت‌ها به شرح زیر است:

- مسابقات زنان

گروه یک: چین، روآندا، ایران، کنیا

گروه دو: آمریکا، آلمان، اوکراین، هلند

گروه سه: کانادا، اسلوونی، ژاپن، مجارستان

گروه چهار: برزیل، فرانسه، ایتالیا، تایلند