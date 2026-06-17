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مقصودی در گفت‌و‌گو با تابناک:

سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری همان غرامت جنگی است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بند مربوط به سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری در تفاهم ایران و آمریکا، تأکید کرد: اگر این تعهد عملیاتی شود، در واقع همان خسارت و غرامت جنگی است که طرف آمریکایی به دلیل ملاحظات سیاسی حاضر نیست آن را با این عنوان بپذیرد.
کد خبر: ۱۳۷۹۷۸۵
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5341 بازدید
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۴۷

سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری همان غرامت جنگی است

فاطمه مقصودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با یکی از بندهای تفاهم ایران و آمریکا درباره سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری آمریکا، اظهار کرد: درباره این بند هنوز فاصله زیادی میان طرح موضوع تا اجرای عملی آن وجود دارد و سازوکار دقیق آن نیز به طور کامل مشخص نشده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: طرف آمریکایی پیشنهاد داده است که به جای پرداخت مستقیم خسارت، سازوکاری تحت عنوان سرمایه‌گذاری و بازسازی تعریف شود. در واقع آنها تلاش می‌کنند به جای استفاده از واژه «غرامت»، از عناوین دیگری مانند سرمایه‌گذاری یا بازسازی استفاده کنند.

مقصودی تصریح کرد: واقعیت این است که جمهوری اسلامی ایران به دنبال جبران خسارت‌های واردشده است و اگر این سرمایه‌گذاری‌ها عملیاتی شود، از نظر ماهوی همان جبران خسارت و غرامت جنگی محسوب می‌شود، هرچند طرف مقابل به دلایل سیاسی مایل نیست آن را با این عنوان بپذیرد.

وی ادامه داد: آمریکا نمی‌خواهد رسماً اعلام کند که در این تقابل بازنده بوده و به همین دلیل تلاش می‌کند این موضوع را در قالب‌های دیگری تعریف کند، اما اگر این منابع در اختیار پروژه‌های بازسازی و توسعه کشور قرار گیرد، طبیعتاً به نفع ملت ایران خواهد بود.

کشورهای منطقه تأمین‌کننده منابع سرمایه‌گذاری خواهند بود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نحوه تأمین منابع این طرح گفت: بر اساس توضیحاتی که مطرح شده، قرار نیست منابع این سرمایه‌گذاری مستقیماً توسط آمریکا تأمین شود، بلکه کشورهای منطقه و حاشیه خلیج فارس در این سازوکار نقش خواهند داشت.

وی افزود: این کشورها نیز از تداوم ناامنی و درگیری در منطقه آسیب می‌بینند و به همین دلیل مطرح شده است که در قالب یک صندوق یا سازوکار مالی مشخص، در پروژه‌های بازسازی و توسعه‌ای ایران مشارکت کنند.

مقصودی خاطرنشان کرد: ایران نیز پروژه‌ها و اولویت‌های مورد نیاز خود را در حوزه‌های مختلف از جمله زیرساختی، صنعتی و اقتصادی تعریف خواهد کرد و منابع پیش‌بینی شده در همین چارچوب به کار گرفته می‌شود.

سرمایه‌گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری همان غرامت جنگی است

عراقچی گزارش امیدوارکننده‌ای به کمیسیون اقتصادی ارائه کرد

وی در پایان با اشاره به نشست اخیر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر امور خارجه گفت: در جلسه‌ای که اخیراً با حضور آقای عراقچی برگزار شد، توضیحاتی درباره روند مذاکرات و مفاد تفاهم ارائه شد که در مجموع امیدوارکننده بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: وزیر امور خارجه در این جلسه به چند بند مهم تفاهم اشاره کرد و توضیحاتی درباره روند پیگیری و تحقق آنها ارائه داد. امیدواریم در مرحله اجرای این تفاهمنامه نیز نتایج ملموسی برای کشور به همراه داشته باشد.

به گزارش تابناک، یکی از بندهای مورد بحث در یادداشت تفاهم اخیر ایران و آمریکا، موضوع تشکیل یک سازوکار سرمایه‌گذاری و بازسازی با ارقامی در حدود ۳۰۰ میلیارد دلار است؛ بندی که بر اساس برخی روایت‌ها، قرار است منابع آن نه از سوی دولت آمریکا، بلکه از طریق کشورهای منطقه و سرمایه‌گذاران بین‌المللی تأمین شود. با این حال، جزئیات نحوه تأمین منابع، سازوکار اجرایی، حوزه‌های هدف سرمایه‌گذاری و میزان تعهد طرف‌های مختلف همچنان نیازمند شفاف‌سازی بیشتر در مراحل بعدی مذاکرات و توافقات اجرایی است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۹
در انتظار بررسی: ۵
انتشار یافته: ۴۷
پیام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
11
پاسخ
اولا سرمایه گذاری با غرامت خیلی فرق می کنه و ثانیا آمریکا- همانطور که خودشون گفتند- حتی یک سنت به ایران نمی دهد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
1
7
پاسخ
با حلوا حلوا دهن شیرین نمی شه. واقعیت گوشت تو بشقاب در سفره ایرانی هاست.
امیدوارم اینبار دیگه دولت پزشکیان کلاه سر ملت نگذارد و اگر چیزی آزاد شد مردم را مطلع و نصیبی هم این مردم ببرند و در زندگی خود تغییر را احساس کنند. ولی قدم اول که با گرانی گاری ساز جاده کرج. خلاف این را می گوید.
سعید
|
Germany
|
۱۷:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
8
پاسخ
مگر نسبت به مبلغ سرمایه گذاری مدعی300 میلیارد دلار مقدار سرمایه، صاحب سرمایه مدعی شراکت در سرمایه و درآمد حاصله از سرمایه گذاری خود نمی شود؟ آیا به عنوان هدیه حساب می شود؟ یا اینکه کلام چند پهلو و توجیه نپرداختن غرامت است؟!؟!؟!؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
7
پاسخ
چه طور موافق سرمایه گذاری شدید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
3
8
پاسخ
صد نار بده آش
به همین خیال باش
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
1
9
پاسخ
خخخ همون صندوق ۵۰ میلیارد دلاری غزه که یه دلارم توش واریز نشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
2
4
پاسخ
سرمایه گذاری همیشه برد-برد، در کوتاه مدت سرمایه گذار و در درازمدت کشوری که سرمایه جذب میکنه برنده هست. ارزش سرمایه گذاری بیشتر از ارزش خود سرمایه هست! چون شغلهایی که ایجاد میشه و نیز انتقال تکنولوژی و سهم بازار خودش برای پذیرنده ی سرمایه همش سود! اگر اونوری ها جدی هستند ایران نباید فرصت رو از دست بده! اگر امریکا سرمایه گذاری بکنه بیگمان اروپاییها هم میان و این یعنی بالای پنج میلیون شغل!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
5
پاسخ
میگم بشینید ببینید اون بیاد 300 میلیارد دلار یرمایه گذاری کنه تو ایران، برید ی ذره تاریخ بخونید، دلتون خوشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
5
7
پاسخ
پول آنها حرام است و نباید وارد زندگی ما بشود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
1
3
پاسخ
نمیدونم طرف اینو میدونه:
سرمایه گذار در انتها کار، سود و سرمایه‌اشو دریافت میکنه.
غرامت پولی که می گیری و دیگه پس نمیدی.
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