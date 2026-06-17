سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری همان غرامت جنگی است
فاطمه مقصودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارتباط با یکی از بندهای تفاهم ایران و آمریکا درباره سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری آمریکا، اظهار کرد: درباره این بند هنوز فاصله زیادی میان طرح موضوع تا اجرای عملی آن وجود دارد و سازوکار دقیق آن نیز به طور کامل مشخص نشده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: طرف آمریکایی پیشنهاد داده است که به جای پرداخت مستقیم خسارت، سازوکاری تحت عنوان سرمایهگذاری و بازسازی تعریف شود. در واقع آنها تلاش میکنند به جای استفاده از واژه «غرامت»، از عناوین دیگری مانند سرمایهگذاری یا بازسازی استفاده کنند.
مقصودی تصریح کرد: واقعیت این است که جمهوری اسلامی ایران به دنبال جبران خسارتهای واردشده است و اگر این سرمایهگذاریها عملیاتی شود، از نظر ماهوی همان جبران خسارت و غرامت جنگی محسوب میشود، هرچند طرف مقابل به دلایل سیاسی مایل نیست آن را با این عنوان بپذیرد.
وی ادامه داد: آمریکا نمیخواهد رسماً اعلام کند که در این تقابل بازنده بوده و به همین دلیل تلاش میکند این موضوع را در قالبهای دیگری تعریف کند، اما اگر این منابع در اختیار پروژههای بازسازی و توسعه کشور قرار گیرد، طبیعتاً به نفع ملت ایران خواهد بود.
کشورهای منطقه تأمینکننده منابع سرمایهگذاری خواهند بود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نحوه تأمین منابع این طرح گفت: بر اساس توضیحاتی که مطرح شده، قرار نیست منابع این سرمایهگذاری مستقیماً توسط آمریکا تأمین شود، بلکه کشورهای منطقه و حاشیه خلیج فارس در این سازوکار نقش خواهند داشت.
وی افزود: این کشورها نیز از تداوم ناامنی و درگیری در منطقه آسیب میبینند و به همین دلیل مطرح شده است که در قالب یک صندوق یا سازوکار مالی مشخص، در پروژههای بازسازی و توسعهای ایران مشارکت کنند.
مقصودی خاطرنشان کرد: ایران نیز پروژهها و اولویتهای مورد نیاز خود را در حوزههای مختلف از جمله زیرساختی، صنعتی و اقتصادی تعریف خواهد کرد و منابع پیشبینی شده در همین چارچوب به کار گرفته میشود.
عراقچی گزارش امیدوارکنندهای به کمیسیون اقتصادی ارائه کرد
وی در پایان با اشاره به نشست اخیر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر امور خارجه گفت: در جلسهای که اخیراً با حضور آقای عراقچی برگزار شد، توضیحاتی درباره روند مذاکرات و مفاد تفاهم ارائه شد که در مجموع امیدوارکننده بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: وزیر امور خارجه در این جلسه به چند بند مهم تفاهم اشاره کرد و توضیحاتی درباره روند پیگیری و تحقق آنها ارائه داد. امیدواریم در مرحله اجرای این تفاهمنامه نیز نتایج ملموسی برای کشور به همراه داشته باشد.
امیدوارم اینبار دیگه دولت پزشکیان کلاه سر ملت نگذارد و اگر چیزی آزاد شد مردم را مطلع و نصیبی هم این مردم ببرند و در زندگی خود تغییر را احساس کنند. ولی قدم اول که با گرانی گاری ساز جاده کرج. خلاف این را می گوید.