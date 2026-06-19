در حالی که خودروهای مونتاژی در ایران ۲ تا ۳ برابر بازارهای همسایه فروخته می‌شوند، وزارت صمت از یک مطالعه ۶ ماهه خبر می‌دهد که خروجی آن به جای کاهش قیمت، به نظر می‌رسد به دنبال پیدا کردن گریزگاه‌های قانونی برای شرکت‌هاست.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، وزارت صمت در یک فرار رو به جلو، مدعی است که قیمت‌ها را بر اساس کشور مبدأ چک می‌کند، اما زهی خیال باطل! چطور می‌توان به نظارتی اعتماد کرد که قیمت نمایشگاهی دبی را ملاک قرار می‌دهد اما از کشف قیمت واقعی قطعه در دل کارخانه‌های چینی ناتوان است؟

مهدی ضیغمی، مدیرکل دفتر صنایع خودرویی و حمل‌ونقل وزارت صمت، از آغاز رویکردی تازه در بررسی قیمت خودروهای مونتاژی خبر داد و اعلام کرد: قرار است قیمت خودرو در کشور سازنده و بازارهای منطقه‌ای نیز در فرآیند ارزیابی مورد توجه قرار گیرد درحالی که در شیوه گذشته شرکت‌ها اسناد و مدارک خود از جمله پروفرما و مدارک مربوط به تأمین‌کنندگان قطعات یا خودرو را به سازمان حمایت ارائه می‌کردند و قیمت‌گذاری نیز بر مبنای همین مستندات انجام می‌شد. اما وزارت صمت از سال گذشته بررسی جدیدی را آغاز کرده که بر اساس آن، قیمت خودروهای مونتاژی در کشورهای مبدأ و بازارهای منطقه‌ای مورد مطالعه قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت توضیح داد و گفت: این مطالعات حدود شش ماه به طول انجامیده و قیمت خودروها در کشورهای حوزه خلیج فارس و غرب آسیا به عنوان بازارهای مرجع مورد ارزیابی قرار گرفته است که نتایج این بررسی‌ها از اواخر سال گذشته در اختیار سازمان حمایت قرار گرفته تا در فرآیند تعیین قیمت مورد استفاده قرار گیرد و از نگاه وزارت صمت، دیگر نمی‌توان صرفاً بر مبنای اسناد و مدارک ارائه‌شده از سوی شرکت‌ها درباره قیمت خودروهای مونتاژی تصمیم‌گیری کرد و قیمت واقعی خودرو در کشور سازنده، چه به دلار، یورو یا یوان، باید یکی از معیارهای اصلی بررسی باشد.

وزارت صمت البته تأکید دارد که مقایسه قیمت‌ها به صورت خام انجام نمی‌شود. بر اساس توضیحات ضیغمی، برخی خودروها برای عرضه در بازار منطقه نیازمند استانداردها یا هزینه‌های اضافی هستند و همچنین هزینه‌های حمل‌ونقل، مالیات و شرایط فروش در بازارهای مختلف باید در محاسبات لحاظ شود. از این رو هدف، دستیابی به یک قیمت مرجع قابل اتکا برای ارزیابی ادعاهای شرکت‌هاست، نه صرفاً مقایسه مستقیم قیمت‌های خارجی با بازار ایران.

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