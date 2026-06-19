تابناک گزارش می دهد؛
وزارت صمت ناظر بازار است یا وکیلِ مدافع مونتاژکاران؟ / وقتی قیمت دبی ملاک میشود تا جیب ایرانی خالی بماند!
وزارت صمت در حالی از رویکرد جدید برای بررسی قیمت خودروهای مونتاژی بر اساس نرخهای جهانی خبر میدهد که بازار خودرو همچنان در چنبره انحصاری چند شرکت خاص است اما سوال اساسی اینجاست که وقتی واردات همچنان در کماست و رقابتی وجود ندارد، فرمولهای ریاضی و محاسباتِ روی کاغذ چه دردی از مصرفکنندهای دوا میکند؟
کد خبر: ۱۳۷۹۷۷۹| |
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گزارش خطا
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چرا نمی گذارید شرکت های چینی مستقیم خودرو در بازار ایران عرضه کنند وقتی ۹۰ درصد خودروهای مونتاژی چینی هستند؟؟
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ناشناس| |
۱۵:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
ناشناس| |
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
مونتاژکارانه چینی ها سهم کمی از بازار دارن و بود و نبودشون برای جامعه فرق نداره
توو سر کشاورز بزنید سایپا رو خوابونده ایران خودرو زو کرده قیمته تویوتا
وزارت صمت تا حالا نشان داده که یک همه کاره هیچ کاره.ظاهرا وانمود میکنه که بازار خودرو کاملاً در کنترل ش اما در واقع نه قدرت اجرایی در قیمت گذاری داره نه کنترلی بر صادرات و واردات.صرفا یک نظاره گر.🥺
اظهارات جدید مقامات وزارت صمت درباره بررسی بازارهای جهانی، نوعی توهین به شعور مخاطبی است که میبیند همان خودروی ۱۵ هزار دلاری، در ایران بالای ۲ میلیارد تومان قیمت میخورد.
پ.ن- خودروی 15 هزار دلاری با دلار 156 هزار تومان می شود دو میلیارد و سیصد و چهل میلیون
پ.ن- خودروی 15 هزار دلاری با دلار 156 هزار تومان می شود دو میلیارد و سیصد و چهل میلیون
بعدازحمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران
این ایرانخودرو بود که به مردم حمله کرد.
این ایرانخودرو بود که به مردم حمله کرد.
با هزلر بدبختی 700 تومان جور کردم برای پیش ثبت نام و در فکر این بودم چطوری 700 بقیه را جور کنم که 500 تومان اضافه کردند کاش حداقل می شد انصراف داد و پولمونو الان پس بگیریم چون دیگه قطعا نمی تونم 1200 جور کنم و ماشین را تحویل بگیرم
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ناشناس| |
۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
ناشناس| |
۱۵:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
مافیای خودرو رو دستکم نگیرین مخصوصا چینی ها رو
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ناشناس| |
۱۵:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
تا زمانی که اقتصاد دولتی است همین آش است و همین کاسه !
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ناشناس| |
۱۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۹
مافیای خودرو کنترل کننده امور است.شاگردان مونتاژ کارش را هم در این یکی دوساله خوب تربیت کرده.شاید هم دنبال .... دیگری هستند!!!!!.خدا بخیر کند!!!
فقط فیدیلتی و دیگنیتی نخرید سر ۷۰ هزار کیلومتر گیربکس آشغالش تعمیر اساسی میخوره و هزینه سنگین داره تعمیر اساسی گیربکس CVT بی کیفیتش کاش از اول نخریدن بودم
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امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...