نیروگاه پالایشگاه نفت تهران آماده اتصال به شبکه برق کشور
مدیرعامل شرکت برق منطقهای تهران از افزایش ظرفیت تولید برق در پایتخت خبر داد و گفت: اقدامهای اجرایی مربوط به اتصال نیروگاه ۲۵ مگاواتی پالایشگاه نفت تهران پایان یافته و این نیروگاه بهزودی به شبکه سراسری برق کشور متصل خواهد شد.
به گزارش تابناک به نقل از وزارت نیرو، فرهاد شبیهی ادامه داد: با افزایش نسبی دما و رشد چشمگیر مصرف برق ناشی از استفاده از سیستمهای سرمایشی، بهرهبرداری از این واحد ضمن رفع بخشی از ناترازی منطقه، سبب بهبود کیفیت توان و تأمین پایدار برق بخشی از مصرفکنندگان منطقه خواهد بود.
وی بیان کرد: تولید در محل مصرف سبب کاهش تلفات شبکه، بهبود ولتاژ و افزایش بهرهوری میشود، قابلیت اطمینان منطقه را افزایش میدهد و ضمن صرفهجویی اقتصادی، بهعنوان یک پشتیبان مناسب، نقش مهم و دوسویه در تبادل انرژی با پالایشگاه در شرایط اضطرار را فراهم میکند.
شبیهی افزود: توسعه تأمین برق از نیروگاههای تجدیدپذیر و پراکنده در صدر اولویتهای برق منطقهای تهران بوده و این شرکت بیشترین ظرفیت تولید از نیروگاههای تولید پراکنده را به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به تکالیف قانونی صنایع، دستگاههای اجرایی و ادارههای دولتی در حوزه تأمین انرژی یادآور شد: استفاده از ظرفیتهای قانونی و اجرای پروژههای مشابه نقش مهمی در تأمین برق مورد نیاز مصرفی و ایفای تعهدات و مسئولیت اجتماعی دستگاههای اجرایی و صنعت دارد و سبب بهبود رفاه عمومی در روزهای گرم سال میشود.