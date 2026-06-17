دیدار ایران-یوزیلند در رتبه چهارم پرتماشاگر جام





به گزارش تابناک؛ پس از گذشت شش روز از رقابت‌ها، ۱۰ بازی پرتماشاگر جام معرفی شدند که پس از دیدار افتتاحیه، برزیل و مراکش و آمریکا و پاراگوئه، دیدار ایران برابر نیوزیلند با ۷۰ هزار و ۱۰۸ نفر در جایگاه چهارم قرار گرفت.