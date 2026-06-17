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دیدار ایران-یوزیلند در رتبه چهارم پرتماشاگر جام

پس از گذشت شش روز از رقابت‌ها، ۱۰ بازی پرتماشاگر جام معرفی شدند. دیدار ایران برابر نیوزیلند با ۷۰ هزار و ۱۰۸ نفر در جایگاه چهارم قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۷۹۷۶۸
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دیدار ایران-یوزیلند در رتبه چهارم پرتماشاگر جام



به گزارش تابناک؛ پس از گذشت شش روز از رقابت‌ها، ۱۰ بازی پرتماشاگر جام معرفی شدند که پس از دیدار افتتاحیه، برزیل و مراکش و آمریکا و پاراگوئه، دیدار ایران برابر نیوزیلند با ۷۰ هزار و ۱۰۸ نفر در جایگاه چهارم قرار گرفت.

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