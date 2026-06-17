تابناک گزارش می دهد؛
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پروندهدارهای فراری، برای جیب ملت نقشه میکشند!
آنچه امروز در بازار خودروی ایران میگذرد، یک کمدیِ تلخ است؛ از یکسو لابیهای قدرتمند جلوی ورود خودروی خارجی را به بهانهی حمایت از تولید میگیرند و از سوی دیگر، همان تولیدکننده با یک نامهی شبانه، شوک قیمتی به جامعه وارد میکند.
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در حالی که بازار خودرو روزهای پرنوسانی را سپری میکند، انتشار یک نامه رسمی از سوی ایرانخودرو مبنی بر توقف نماد معاملاتی به دلیل «اعلام قیمتهای جدید»، موجی از نگرانی را در میان خریداران ایجاد کرده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، لحظاتی پیش نامهای رسمی از سوی شرکت ایرانخودرو منتشر شد که نشان از بر هم خوردن آرامش ظاهری بازار خودرو دارد. حسن قرهئ مدیرعامل این شرکت، در نامهای خطاب به سازمان بورس و اوراق بهادار، خواستار توقف فوری نماد معاملاتی این شرکت شد.
دلیل این درخواست، اعلام قیمتهای جدید محصولات ایرانخودرو ذکر شده است؛ اقدامی که از آن به عنوان راهکاری برای حفظ صرفه و صلاح سهامداران یاد شده است. با این نامه، عملاً بازار خودرو وارد فاز جدیدی از انتظار شده است و پیشبینی میشود طی ساعات آینده با افشای اطلاعات بااهمیت، لیست جدید قیمتها که احتمالاً با افزایش چشمگیری همراه خواهد بود، منتشر شود.
گرانی به بهانهی صلاح سهامدار!
گزارش خطا
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ببینیم بعد این همه مقاومت مردم در حالی که اقتصاد آماده آرامش میشه چه کسانی مردم رو نا امید میکنند
یعنی اینقدر سخته قیمت مرغ و نخم مرغ و ماست و ماشین بخواسن نگه دارید مسیول هم نداشته باشیم همینطور پیش می ریم شاید بهر هم باشه
قیمت یه هایپرکار رو برای ماشین ازگلی و ارابه مرگ و یا قدیمی داریم میدیم
بس نیست؟
بس نیست؟
احسنت تابناک. همین یک جمله برای حل مشکل چندده ساله خودرو کافی است. (( واردات را درست وحسابی وبا مالیات منصفانه آزادکنید بعد خودروسازان داخلی هم آزادباشندبه هرقیمتی میخواهندبفروشند)) همین یک نکته رااز اول رعایت میکردند اکنون مردم بجای این 25 میلیون حلبی متحرک خودروهای روز دنیا راسوارمیشدند الودگی هوا وجودنداشت سالانه هزاران نفر درتصادفات کشته نمیشدند و کلا خودروسازان هم انقدرازبازارانحصاری سواستفاده نمیکردند.
درهای واردات را باز کنید تعرفهها را به صفر برسانید
در این صورت ارز آن از کجا تامین میشود
در این صورت ارز آن از کجا تامین میشود
احسنت . برای پاسداری از حقوق مردم ، واردات را آزاد و تعرفه گمرکی را صفر کنید . این مردم در دفاع از کشور خط مقدم بودند و لایق زندگی خوبی مستند .
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امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...