عضو سابق کادرفنی تیم ملی ایران و سرمربی حال حاضر تیم ملی کشتی فرنگی قطر از حواشی کشتی امین میرزازاده و فردین هدایتی در خلال جام تختی می‌گوید و ۴ مدالی که تیم ۶ نفره‌اش در کرمان گرفت؛ از طلای مُهمدی و صیدی و نقره‌ی پسرش در ۷۷ کیلوگرم.

ملک‌محمد بویری عضو سابق کادرفنی تیم‌های ملی بزرگسالان و جوانان، سرمربی تیم ملی قطر معتقد است که اگر امین میرزازاده از نظر بدنی آماده شود و مشکلاتش را حل کند، می‌تواند برگردد و دوباره دوبنده سنگین‌وزن را بگیرد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، روز دوم مسابقات کشتی فرنگی جام تختی، دیروز (سه‌شنبه، ۲۶ خرداد) برگزار شد که فردین هدایتی ۵ بر یک امین میرزازاده را برد و صاحب دوبنده تیم ملی در مسابقات جهانی قزاقستان شد. میرزازاده در دو المپیک ۲۰۲۰ توکیو و ۲۰۲۴ پاریس و همچنین جهانی‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۳ بلگراد و ۲۰۲۵ زاگرب ملی‌پوش ایران بود که یک برنز المپیک و ۲ طلا و یک نقره جهانی را از آن خود کرد. بعد از ۵ سال حضور در تیم ملی، فرنگی‌کار گُتوندی در ۲۸ سالگی دوبنده‌ی جهانی را به حریف جوانش واگذار کرده و خودش به بازی‌های آسیایی خواهد رفت.

امین میرزازاده دیروز این فرصت را داشت که با یک بار بردن حریف آملی، بار دیگر صاحب دوبنده تیم ملی شود، اما وقتی کشتی اول را باخت و مشخصاً مبارزه به مراتب سخت‌تری هم در انتظارش بود، نزد کادرفنی تیم ملی رفته و در حالیکه به نظر می‌رسید کمی هم از شرایط گله دارد، از مبارزه دوم انصراف داد.

ملک‌محمد بویری عضو سابق کادرفنی تیم‌های ملی بزرگسالان و جوانان، سرمربی تیم ملی قطر و مربی سازنده ایذه‌ای که برای کُچ شاگردانش به کرمان آمده بود، در رابطه با امین میرزازاده با کادرفنی صحبت کرد و کاملاً در جریان اتفاقاتی که دیروز رخ داد، بود.

پیام احمدی نایب قهرمان سال ۲۰۲۵ جهان، علی احمدی‌وفا قهرمان نوجوانان و جوانان جهان و علیرضا مُهمدی دارنده سه نشان نقره المپیک و جهان که امسال حضورشان را در مسابقات جهانی قطعی کرده‌اند، شاگردان بویری‌اند. شاهین بداغی و عارف محمدی هم که به تیم ملی قطر پیوسته‌اند [و بداغی امسال طلای آسیایی‌اش را گرفت] شاگردان او هستند. ابوالفضل مُهمدی و محمدهادی صیدی دو قهرمانِ جام تختی کرمان هم از باشگاه او بودند.

در همین زمینه تابناک گفت‌وگویی را با ملک‌محمد بویری، سرمربی تیم ملی قطر انجام داده است که در ادامه صحبت‌های او در خصوص مبارزه امین میرزازاده با فردین هدایتی و همچنین شاگرداندش در قطر و ایران را می‌خوانید:

تابناک: پیش‌بینی خوزستانی‌ها پیش از مبارزه انتخابی سنگین‌وزن فرنگی چه بود؟

همه صددرصد نظرشان این بود که امین می‌برد ولی خب از نظر ذهنی و آمادگی روحی روانی فردین هدایتی در شرایط بهتری بود و این کشتی را برد.

تابناک: فکر می‌کنید تصمیم امین میرزازاده برای انصراف از مبارزه دوم درست بود؟

کشتی‌گیر در سطح بالا خودش بهتر از هر کسی می‌داند بدنش می‌کشد یا نه؛ به نظرم تصمیم خوبی گرفت.

تابناک: با این باخت و باتوجه به انگیزه بالای فردین هدایتی، فکر می‌کنید پرونده حضور میرزازاده در تیم ملی بسته شده؟ یا کار در چرخه سال آینده به انتخابی بعدی کشیده می‌شود و نتیجه متفاوتی رقم می‌خورد؟

امین باید مشکل زانویش را برطرف کند. اگر از نظر بدنی آماده شود و مشکلاتش را حل کند، می‌تواند برگردد و دوباره دوبنده را بگیرد. او عنوان‌دار المپیک و جهان است، می‌تواند دوباره خودش را اثبات کند.

تابناک: اما فردین جوان‌تر و تشنه مدال است. خیلی بعید به نظر می‌رسد دوبنده را واگذار کند، آنهم در حالیکه دو سال تا المپیک آمریکا زمان داریم.

نه، کشتی اصلاً ثابت نیست و معلوم نمی‌کند نتیجه مبارزه بعدی چیست. اصلاً می‌بینی سال بعد یکی از نوجوانان می‌آید و همه را می‌برد و به دوبنده می‌رسد. نه فقط سنگین‌وزن که در همه‌ی اوزان شرایط به همین شکل است. کسی نمی‌تواند تضمین کند که صد درصد تا المپیک هست، یکی بهتر باشد او ملی‌پوش می‌شود.

تابناک: اعتراض عموی امین به چه چیزی بود، او تایم نسبتاً طولانی‌ای داشت با سرمربی تیم ملی بحث می‌کرد.

خب ناراحت بودند از اینکه امین باخته، طبیعی هم بود.

تابناک: حالا واقعاً شرایط به ضرر میرزازاده بود؟ مثلاً آنها به قضاوت داور عراقی اعتراض داشتند، اشتباهی از نظر شما صورت گرفت؟

داور عراقی سوت زد، اما داوران ایرانی هم آنجا نشسته بودند، رئیس کمیسیون داوران و داوران المپیکی هم بودند. اگر اشتباهی می‌شد آنها دخالت می‌کردند.

تابناک: آنها اعتقاد داشتند که فردین با سر ضربه می‌زد!

من در مورد این نمی‌توانم قضاوت کنم، تشخیص داوران مهم است. فردین یک مقدار سرش پایین بود ولی منِ مربی دید خودم را دارم و داوران بهتر می‌توانند در این خصوص صحبت کنند.

تابناک: برای جام تختی تیم از قطر آورده بودید؟

عارف محمدی را از قطر آورده بودم، می‌خواستم بیشتر میدان ببیند. به نفر اول باخت که البته یک صحنه مشکوک پا هم بود، اما چون چلنج نداشت نتوانستم درخواست بازبینی بدهم. محک خوبی برایش بود، ۵ تا کشتی گرفت که چهارتایش را برد.

تابناک: از باشگاه شما (سینا صنعت) هم که ابوالفضل مُهمدی و محمدهادی صیدی قهرمان شدند.

من در کل ۶ کشتی‌گیر از باشگاه خودم آوردم که چهار مدال گرفتیم، دو طلا، یک نقره و یک برنز. مهمدی و صیدی طلا گرفتند، اهورا بویری نقره و عارف هم برنز. سه فینالیست داشتیم.

تابناک: پسرتان فینال را باخت، هنوز نتوانسته جایگاه خودش را محکم کند.

۷۷ کیلو نه تنها در ایران که در دنیا وزن سنگین و پرترافیکی است. او چیزی از مدعیان دنیا کم ندارد فقط باید بیشتر میدان ببیند. اگر خوب میدان ببیند مدعی مدال جهانی و المپیک خواهد بود. ما بعد از سعید عبدولی نتوانستیم در ۷۷ کیلو مدال المپیک بگیریم. اهورا، صیدی و مُهمدی همه‌شان سن‌شان ۲۰ سال است و اگر به آنها میدان داده شود، آینده درخشانی خواهند داشت. زمانی که شاهین بداغی را به قطر بردم، نفر پنجم ششم ایران بود. یک زمانی نظرشان این بود که به درد نمی‌خورد و کادرفنی قبلی گفت دیگر به خانه کشتی هم راهش نمی‌دهیم. چون او را به آسیایی بردند و پنجم شد، خب اولین مسابقه‌اش بود، شاهین کلی میدان دید و به طلای آسیا رسید و حالا یکی از مدعیان مدال بازی‌های آسیایی و جهانی است. اگر به این بچه‌ها میدان بدهند و برای‌شان مهم نباشد که کی باشد و کی نباشد، اینها مدال‌شان را می‌گیرند.

تابناک: یعنی معتقدید به خاطر شما ممکن است کمتر به این بچه‎‌ها فرصت بدهند؟

روی اسم من حساسند، ولی اگر اسم منِ مربی بیاید جلو و یک درصد باعث شود این بچه‌ها به خاطر اسم من لطمه بخورند، تا آخر عمر خودم را نمی‌بخشم.

تابناک: یک زمانی خوزستان هرچند مهد کشتی فرنگی ایران بود، اما مدال زیادی نداشت. در این چند سال، اما بچه‌ها همه آمدند و مدال‌های‌شان را گرفتند و بخش زیادی از آنها هم شاگردان شما بودند. چه اتفاقی در ایذه افتاد؟

روزی که فدراسیون علیرضا دبیر روی کار آمد، ایذه تک ستاره داشت. این چند سال به کمک خدا و بعد هم کمک فدراسیون و انرژی خوبی که به ما دادند توانستیم تک ستاره‌ها را تبدیل به تیم کنیم. ما در هر رده سنی یک تیم داریم که این آینده‌ای درخشان برای کشتی ایران، خوزستان و ایذه را رقم خواهد زد. بچه‌های ما روی تشک همه باغیرتند، همه بچه‌های خیلی خوبی هستند، سربه زیر و درجه یکند. یعنی یک طوری شده که من از اینها الگو می‌گیرم. به منِ ملک بویری کاری نداشته باشند، شاید من بد باشم ولی به بچه‌های مردم لطمه نزنند، اینها آینده کشتی ایرانند و آینده‌شان درخشان است.

تابناک: انگار در ایذه و باشگاه شما، یک چیزی فراتر از بحث فنی اتفاق افتاده، این بچه‌ها یک طور دیگری برای تیم ملی شدن و مدال گرفتن هدف دارند.

من کار خدایی انجام می‌دهم، برای خدا، همانطور که آقای دبیر هم می‌گوید کاری که برای خدا باشد، بی‌اجر نمی‌ماند. پسر خودم اهورا با بقیه بچه‌ها برایم فرقی ندارند. کاری که برای اهورا می‎کنم برای آنها هم انجام می‌دهم. خدا شاهد است اگر یک درصد تفاوتی قائل شوم، خدا نمی‌گذاشت یک قدم بردارم. بچه‌های مردم و بچه خودم یکی هستند. طوری با اینها کار می‌کنم که از نظر ذهنی روی تشک آرامش داشته باشند. ذهن برنده، بزرگی خلق می‌کند.

تابناک: غالب این بچه‌ها هم از قشر ضعیف و کارگر بودند. کار کردن با آنها و حفظ‌شان به خاطر آسیب‌هایی که دیدند، سختی‌های خاص خودش را دارد.

همه‌اش کار خداست و کمک دوستانم که در بحث تیم‌داری و مربیگری کنارم هستند. اخوی‎‌ام پویا که از قهرمانان ایران بود، او هم ۱۲-۱۳ سال است که کمکم می‌کند و با این بچه‌ها بزرگ شده، دوستانم که در بحث هزینه‌ها و تیم‌داری کمک می‌کنند. یک طوری همه با هم زندگی می‌کنیم که اگر من در بین تماشاگران باشم، صدای من را از بین هزاران صدا می‌شنوند و باعث تمرکز بیشترشان روی کشتی می‌شود. من از همه کسانی که در این مسیر سخت به ما کمک کردند، ممنونم.

تابناک: مزد این پدری کردن‌تان را چه لحظه‌ای گرفتید؟!

لحظه‌ای که پیام احمدی (نایب قهرمان وزن اول جهانی ۲۰۲۵) توانست خانه بخرد تا خانواده‌اش را از مستاجری نجات دهد و این بهترین لحظه برای من بود.

تابناک: خداراشکر که زندگی همه‌شان تکان خورده، قبل از مدال جهانی‌شان، خبر‌های بدی در مورد کارگری و دست‌فروشی‌شان مطرح بود.

به لطف علیرضا دبیر اتفاقات خوبی برای زندگی اینها افتاد. دبیر برای بچه‌ها پدری می‌کند. خدا کند بقیه بچه‌ها هم مدال‌شان را بگیرند تا زندگی‌شان تغییر کند. حتی خود اهورا از روزی که ۱۸ سالش شد دیگر از من پول نمی‌گیرد و چیزی نمی‌خواهد. دوست دارم او هم زندگی‌اش را تغییر دهد.

تابناک: امسال هم سه ملی‌پوش در جهانی قزاقستان در تیم ملی ایران دارید، جدای از شاهین بداغی و عارف محمدی که با قطر آنها را به آستانه می‌آورید. مدال می‌گیرند؟

امیدوارم آن روز خودم هم کنارشان باشم و روزمان باشد. قول می‌دهم سه مدال خوش‌رنگ بگیرند.

تابناک: علیرضا مُهمدی حالا دیگر مرد نقره‌ای شده، نقره‌اش این بار تبدیل به طلا می‎‌شود؟

ان‌شاءالله اگر مشکلی پیش نیاید و خدا هم کمکش کند، طلایش قطعی است.