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قیمت طلا، سکه و دلار امروز به چه عددی می رسد؟!

در بازار ارز، تحلیلگران برای امروز محدوده حمایتی دلار آزاد را در بازه ۱۵۲ تا ۱۵۳ هزار تومان و محدوده مقاومتی را در ۱۵۶ تا ۱۵۸ هزار تومان ارزیابی می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۷۹۷۲۸
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قیمت طلا، سکه و دلار امروز به چه عددی می رسد؟!

بازار طلا و سکه و ارز در حالی معاملات امروز را آغاز می‌کند که روز سه‌شنبه با ادامه روند ریزشی ادامه یافت. این سقوط آزاد در بازار داخلی از روز دوشنبه با خبرهای تفاهم اولیه میان ایران و آمریکا و پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز استارت خورد.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز؛ معامله‌گران از نبود تقاضا در بازار خبر می‌دادند و اکثریت بازار در فروش بود و فقط فروشنده‌ها در بازار حضور داشتند.

کارشناسان بر این باورند که با نزدیک شدن به روز امضای تفاهم‌نامه توسط مقامات ایران و آمریکا (روز جمعه) قیمت‌ها به سمت پایین حرکت می‌کنند و در این روز کف‌ها رقم خواهند خورد. براساس خبرها قرار است روز جمعه در ژنو تفاهم با حضور جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و عباس عراقچی و محمدباقر قالیباف امضا شود و مذاکرات ۶۰ روزه ایران و امریکا از سر گرفته شود.

روز سه‌شنبه در بازار ارز، دلار و درهم و یورو با کاهش چند کاناله معاملات را شروع کردند و در ادامه کم نوسان‌تر دنبال شدند.

قیمت دلار آزاد که روز دوشنبه در پایان با کاهش ۹۵۴۰ تومانی در نرخ ۱۶۲ هزار و ۱۳۰ تومان بسته شد؛ روز سه‌شنبه با کاهش در کریدور ۱۵۰ هزار تومانی و در کانال ۱۵۶ هزار تومان معاملات را آغاز کرد و در پایان در نرخ ۱۵۵ هزار و ۸۸۰ تومان قرار گرفت و افت ۶۲۵۰ تومانی را نسبت به نرخ بسته شدن روز گذشته به ثبت رساند.

قیمت دلار در معاملات پشت خطی شب گذشته با ادامه مسیر نزولی در نرخ ۱۵۳ هزار و ۲۰۰ تومان قرار گرفت.

بررسی خبرنگار اقتصادنیوز از بازار ارز فردوسی حکایت از خلوتی بازار داشت و در نیمه نخست روز قیمت دلار ۱۵۵ و ۱۵۶ هزار تومان و در نیمه دوم روز ۱۵۳ و ۱۵۲ هزار تومان نرخ‌گذاری شده بود برای فروش.

همچنین قیمت دلار هرات فردایی معاملات روز را در نرخ ۱۵۷ هزار و ۸۰۰ تومان استارت زد و در بالاترین نرخ روزانه ۱۵۹ هزار و ۱۵۰ تومان و در کمترین نرخ ۱۵۴ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد و آخرین نرخ معاملات را شب گذشته در نرخ ۱۵۵ هزار و ۸۰۰ تومان به پایان برد.

قیمت یورو نیز معاملات خود را با کاهش ۷ هزار و ۲۵۰ تومانی در نرخ ۱۸۰ هزار و ۹۲۰ تومان به پایان برد. درهم امارات نیز با افت ۲۲۰۰ تومانی در نرخ ۴۲ هزار و ۵۵۰ تومان قرار گرفت.

ریزش شدید قیمت طلا و سکه؛ ادامه مسیر نزولی در معاملات پشت خطی

روز سه‌شنبه بازار طلا و سکه هم قدم با افت قیمت دلار با ریزش چند کاناله بازگشایی شد و در ادامه با نوسان اندک دنبال شد؛ اما قیمت اونس جهانی طلا کانال ۴۳۰۰ دلار را حفظ کرد و در پایین‌ترین نرخ ۴۳۱۴ دلار و در بالاترین نرخ ۴۳۵۲ دلار معامله شد و در لحظه نگارش این گزارش در نرخ ۴۳۳۹ دلار قرار دارد.

 

قیمت طلای ۱۸ عیار که روز دوشنبه با کاهش ۶۰۰ هزار تومانی در نرخ ۱۶ میلیون و ۶۲۱ هزار تومان بسته شد؛ روز سه‌شنبه با افت ۷ کاناله در نرخ ۱۵ میلیون و ۸۵۹ هزار تومان بسته شد و نسبت به نرخ پایانی روز گذشته کاهش ۷۶۲ هزار تومانی به ثبت رساند.

طلای آبشده نیز با افت ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی در نرخ ۶۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قرار گرفت.

همچنین قیمت سکه امامی که روز دوشنبه معاملات را با ریزش ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی در نرخ ۱۶۷ میلیون تومان به اتمام رسانده بود؛ روز سه‌شنبه با قرار گرفتن در نرخ ۱۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، افت ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی نسبت به نرخ بسته شدن روز دوشنبه ثبت کرد.

قیمت‌ها در بازار طلا و سکه نیز در معاملات پشت خطی مسیر نزولی را ادامه داد و براساس نرخ‌های سایت اتحادیه طلا و جوهر طلای ۱۸ عیار در لحظه نگارش (۲۳:۱۹) این گزارش در نرخ ۱۵ میلیون و ۳۶۳ هزار تومان قرار دارد.

طلای آبشده نیز با کاهش ۶۶ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان نرخ۲گذاری شده است. قیمت سکه امامی هم با افت در نرخ ۱۵۶ میلیون تومان قرار دارد.

 
چشم‌انداز بازار چهارشنبه؛ ادامه فشار نزولی بر دلار، طلا و سکه در سایه انتظارات سیاسی!

در بازار ارز، تحلیلگران برای روز چهارشنبه با توجه به افت تقاضای سفته‌بازی، افزایش عرضه و فضای احتیاطی ناشی از تحولات سیاسی، محدوده حمایتی دلار آزاد را در بازه ۱۵۲ تا ۱۵۳ هزار تومان و محدوده مقاومتی را در ۱۵۶ تا ۱۵۸ هزار تومان ارزیابی می‌کنند. به گفته کارشناسان، کاهش معاملات نقدی و انتظار برای اخبار سیاسی مهم، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده رفتار بازار در کوتاه‌مدت است.

بر اساس دیدگاه تحلیلگران، در صورت حفظ سطح حمایتی ۱۵۲ هزار تومان، امکان نوسان محدود در کانال‌های فعلی وجود دارد، اما از دست رفتن این سطح می‌تواند فشار عرضه را تشدید کند. در مقابل، بازگشت به بالای ۱۵۶ هزار تومان به‌عنوان سیگنال کاهش فشار فروش تلقی می‌شود. عوامل سیاسی و کاهش انتظارات تورمی همچنان در صدر متغیرهای اثرگذار قرار دارند.

در بازار یورو و درهم نیز کارشناسان معتقدند کاهش هم‌زمان تقاضای تجاری و افت دلار داخلی، دامنه نوسان را محدود کرده است. برای یورو، محدوده حمایتی ۱۷۹ تا ۱۸۰ هزار تومان و مقاومت ۱۸۲ تا ۱۸۴ هزار تومان پیش‌بینی می‌شود. درهم امارات نیز در بازه حمایتی ۴۲ هزار تومان و مقاومتی ۴۳ هزار تومان قرار دارد و وابستگی بالایی به روند دلار دارد.

در بازار طلا، تحلیلگران با توجه به نوسان محدود اونس جهانی و نقش غالب دلار داخلی، محدوده حمایتی طلای ۱۸ عیار را ۱۵.۲ تا ۱۵.۴ میلیون تومان و محدوده مقاومتی را ۱۵.۸ تا ۱۶ میلیون تومان برآورد می‌کنند. به گفته کارشناسان، تغییرات قیمت ارز مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده مسیر طلا در روز چهارشنبه خواهد بود.

در بازار سکه امامی نیز تحلیلگران محدوده حمایتی ۱۵۵ تا ۱۵۶ میلیون تومان و محدوده مقاومتی ۱۶۰ تا ۱۶۲ میلیون تومان را برای معاملات روز چهارشنبه در نظر دارند. به باور کارشناسان، انتظارات سیاسی و روند دلار نقش اصلی را در تعیین رفتار خریداران و فروشندگان ایفا می‌کند.

در جمع‌بندی، تحلیلگران تأکید می‌کنند که بازار در شرایط انتظار و کم‌عمق قرار دارد و تا زمان روشن‌تر شدن متغیرهای سیاسی، نوسانات محدود و واکنش‌های مقطعی محتمل است. از دید آن‌ها، شکست هر یک از سطوح حمایتی یا مقاومتی می‌تواند جهت کوتاه‌مدت بازار را به‌سرعت تغییر دهد.

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
0
پاسخ
بیشتر قیمت دلار رو دیدم که گفتید ،غیر دلار دولتی؟؟اون پایین نمیاد؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
10
پاسخ
وقتی دلار بالا می رود بلافاصله قیمت همه کالاها بالا می رود اما حالا که پایین آمده خبری از کاهش قیمت نیست.
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