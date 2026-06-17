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افشای نقش گروک در جنگ آمریکا علیه ایران

خبرگزاری فرانسه افشا کرد که یک گزارش حقوقی دولت آمریکا نشان می‌دهد ارتش این کشور از ابزار هوش مصنوعی گروک متعلق به شرکت اسپیس ایکس تحت مالکیت ایلان ماسک، میلیاردر حوزه فناوری در جنگ غیرقانونی علیه ایران استفاده کرده است.
کد خبر: ۱۳۷۹۷۲۲
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افشای نقش گروک در جنگ آمریکا علیه ایران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ دولت آمریکا در یک گزارش حقوقی فاش کرد که ابزار هوش مصنوعی گروک که متعلق به ایلان ماسک، مالک شرکت اسپیس ایکس و میلیاردر حوزه فناوری است در جنگ غیرقانونی علیه ایران به کار گرفته شده بود.

خبرگزاری فرانسه گزارش داد: در این گزارش که ۱۵ ژوئن (۲۵ خرداد) ارائه شد از توربین‌های گازی دفاع شده است که متعلق به یک مرکز داده عظیم از شرکت ایکس اِی‌آی ایلان ماسک است. از این توربین‌ها شکایت محیط زیستی ثبت شده است.

در این گزارش که خبرگزاری فرانسه آن را رویت کرده، وزارت دادگستری آمریکا استدلال کرده که این شکایت «با تلاش برای قطع برق نوآوری‌های هوش مصنوعی که از عملیات نظامی وزارت جنگ پشتیبانی می‌کند، امنیت ملی، اقتصادی و انرژی آمریکا را تهدید می‌کند.»

دادستان‌های فدرال برای پشتیبانی از این استدلال شهادت کامرون استنلی، رئیس هوش مصنوعی پنتاگون را ارائه داده‌اند که در آن او سوگند یاد کرده که گروک هم‌اکنون در پروژه ماوِن استفاده می‌شود. این پروژه برنامه هدف‌گیری با کمک هوش مصنوعی ارتش آمریکاست که ابتدا با مدل کلود شرکت انتروپیک کار می‌کرد.

در بیانیه استنلی آمده است که سیستم‌های هوشمند ماون «طی عملیات خشم حماسی به نیرو‌های آمریکایی امکان داد تا ظرف ۹۶ ساعت، بیش از ۲ هزار مهمات را به ۲ هزار هدف مجزا شلیک کنند.»

استنلی از فناوری ماسک و «افزایش چشمگیر بازده عملیاتی که توسط مدل دولتی گروک ممکن شده» تمجید کرده است.

انجمن ملی پیشرفت رنگین‌پوستان یک سازمان حقوق مدنی که از حقوق سیاه‌پوستان آمریکا دفاع می‌کند، از ایکس‌ای‌آی شکایت کرده و آن را متهم به راه‌اندازی ده‌ها توربین بدون مجوز و برخلاف قانون هوای پاک کرده است.

این سازمان حقوقی می‌گوید این توربین‌ها در محله‌هایی با اکثریت جمعیت سیاه‌پوست آلودگی ایجاد می‌کنند، اما هوش مصنوعی ایکس می‌گوید توربین‌ها موقت و قابل‌حمل هستند و بنابراین مشمول مقررات نمی‌شوند.

در ادامه این مطلب مطرح شد: دولت آمریکا در پایان فوریه قرارداد‌های خود را با انتروپیک فسخ کرد، چراکه این شرکت از اجازه دادن به استفاده از ابزارهایش برای حملات کاملا خودکار یا نظارت اطلاعاتی گسترده بر آمریکایی‌ها خودداری کرده بود.

سپس پنتاگون برای ادامه مسیر هوش مصنوعی خود به رقبای انتروپیک مانند گوگل، اوپن‌ای‌آی و ایکس‌ای‌آی روی آورد.

گذار ارتش آمریکا به هوش مصنوعی زمان‌بر است و در ماه مارس، دولت مجبور شد بپذیرد که هنوز از کلود در جنگ علیه ایران استفاده می‌شود.

ماسک که از متحدان نزدیک دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکاست در فوریه شرکت ایکس‌ای‌آی را در شرکت اکتشافات فضایی خود اسپیس‌ایکس ادغام کرد که در ۱۲ ژوئن بزرگترین عرضه اولیه سهام تاریخ را انجام داد.

این اولین باری نیست که رد پای فناوری شرکت‌های متعلق به ایلان ماسک در جنگ علیه ایران مشاهده می‌شود. پیشتر خبرگزاری رویترز در گزارشی مطرح کرده بود که پهپاد‌های انتحاری مدل لوکاس ارتش آمریکا که در جنگ غیرقانونی علیه ایران نیز استفاده شده‌اند، به فناوری شبکه ماهواره‌ای اینترنت استارلینک متکی هستند که متعلق به شرکت اسپیس ایکس است. اگرچه پنتاگون این ادعا را رد کرده است.

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