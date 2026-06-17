قیمت دلار، یورو و درهم در بازار امروز ۲۷ خرداد
قیمت دلار حوالهای امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، از ۱۴۸,۶۱۶ (یکصد و چهل و هشت هزار و ششصد و شانزده) تومان به ۱۴۵,۶۰۵ (یکصد و چهل و پنج هزار و ششصد و پنج) تومان رسید.
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به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادلهای امروز در بازار رشد را تجربه کردند.
آخرین نرخ دلار حوالهای
قیمت دلار حوالهای امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، از ۱۴۸,۶۱۶ (یکصد و چهل و هشت هزار و ششصد و شانزده) تومان به ۱۴۵,۶۰۵ (یکصد و چهل و پنج هزار و ششصد و پنج) تومان رسید.
آخرین نرخ یورو حوالهای
یورو حوالهای امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، از ۱۷۲،۳۷۶ (یکصد و هفتاد و دو هزار و سیصد و هفتاد و شش) تومان، به ۱۶۹،۱۲۸ (یکصد و شصت و نه هزار و یکصد و بیست و هشت) تومان رسید.
نرخ درهم مبادلهای
درهم حواله با کاهش نسبت به روز گذشته، از ۴۰,۴۶۷ (چهل هزار و چهارصد و شصت و هفت) تومان به ۳۹,۶۴۷ (سی و نه هزار و ششصد و چهل و هفت) تومان رسید.
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