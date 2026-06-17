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قیمت دلار، یورو و درهم در بازار امروز ۲۷ خرداد

قیمت دلار حواله‌ای امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، از ۱۴۸,۶۱۶ (یکصد و چهل و هشت هزار و ششصد و شانزده) تومان به ۱۴۵,۶۰۵ (یکصد و چهل و پنج هزار و ششصد و پنج) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۷۹۷۲۱
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8425 بازدید
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قیمت دلار، یورو و درهم در بازار امروز ۲۷ خرداد

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار  مبادله‌ای امروز در بازار رشد را تجربه کردند.

آخرین نرخ دلار حواله‌ای

قیمت دلار حواله‌ای امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، از ۱۴۸,۶۱۶ (یکصد و چهل و هشت هزار و ششصد و شانزده) تومان به ۱۴۵,۶۰۵ (یکصد و چهل و پنج هزار و ششصد و پنج) تومان رسید.

آخرین نرخ یورو حواله‌ای

یورو حواله‌ای امروز با کاهش نسبت به روز گذشته، از ۱۷۲،۳۷۶ (یکصد و هفتاد و دو هزار و سیصد و هفتاد و شش) تومان، به ۱۶۹،۱۲۸ (یکصد و شصت و نه هزار و یکصد و بیست و هشت) تومان رسید.

 نرخ درهم مبادله‌ای

درهم حواله با کاهش نسبت به روز گذشته، از ۴۰,۴۶۷ (چهل هزار و چهارصد و شصت و هفت) تومان به ۳۹,۶۴۷ (سی و نه هزار و ششصد و چهل و هفت) تومان رسید.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
3
5
پاسخ
خوب بلدید باسرمایهای مردم بازی کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
0
4
پاسخ
مصوبه مجلس 130 هزار تومان هست
جلوی گران فروشی را بگیرید
در ضمن باید تک نرخی گردد
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