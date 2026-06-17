سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در گزارشی درباره دیدار با سفرا و نمایندگان کشورهای خارجی در تهران در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: روز گذشته (سه‌شنبه 26 خرداد) میزبان جمعی از سفرا و دیپلمات‌های ارشد خارجی مقیم تهران بودم و به‌تفصیل سخنانی در خصوص تحولات مهم ناشی از جنگ تحمیلی اخیر علیه کشورمان ارائه کردم. پس از پایان نشست، لحظاتی را به گفتگوهای دوجانبه با هر یک از دیپلمات‌های حاضر در این نشست اختصاص دادم.

وی خاطرنشان کرد: مقاومت قهرمانانه، عزت و سربلندی ملت بزرگ ایران در برابر جنگ نابرابر اخیر، بیش از هر چیز دیگری مورد توجه و تحسین ایشان قرار گرفته بود.

وزیر امور خارجه ایران ادامه داد: همچنین در حاشیه این نشست، سفرای محترم کشورهای برزیل و اوروگوئه با محبت فراوان، پیراهن تیم‌های ملی فوتبال دو کشور را به‌عنوان هدیه‌ای نمادین اهدا کردند؛ جام جهانی می‌تواند نمادی از دوستی ملت‌ها و پیوندهای فرهنگی فراتر از سیاست باشد.