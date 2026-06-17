پیروزی سخت اتریش مقابل اردن؛ رانگنیک غافلگیر نشد

اردن این فرصت را داشت که مقابل اتریش کامبک بزند و موجب غافلگیری رالف رانگنیک و شاگردانش شود، اما در نهایت شاگردان این مربی آلمانی نتیجه بازی را به سود خودشان خاتمه دادند.

در حالی که نتایج تیم‌های آسیایی در دور اول دیدارهای مرحله گروهی امیدوار کننده بود، اردن نیز قصد داشت که در اولین حضورش در تاریخ جام جهانی شگفتی خلق کند، اما تلاش آنها نتیجه‌ای در بر نداشت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دو تیم اتریش و اردن در چارچوب دیدارهای دور نخست گروه J جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا از ساعت ۰۷:۳۰ صبح امروز (چهارشنبه) در ورزشگاه لیوایز شهر سانتاکلارا کالیفرنیا به مصاف هم رفتند که شاگردان رالف رانگنیک موفق شدند با نتیجه ۳ بر یک به برتری برسند.

در این دیدار رومانو اشمید (۲۱)، یزنان العرب (۷۶ - گل به خودی) مارکو آرناتوویچ (۱۲+۹۰ - پنالتی) برای اتریش گلزنی کردند و علی علوان (۵۰) تک گل اردن را در این دیدار به ثمر رساند.

باتوجه به شرایط دو تیم، قابل پیش‌بینی بود که اتریش برتری خود را در این بازی به اردن ثابت کند. شاگردان رانگنیک آلمانی در همان نیمه اول هم به گل رسیدند و رومانو اشمید موفق به گلزنی شد تا نیمه نخست با برتری این تیم پایان یابد.

در شروع نیمه دوم اردنی‌ها کار را با انگیزه بیشتر و متفاوت‌تری آغاز کردند و نمی‌خواستند بازنده باشند که علی علوان توانست گل مساوی را به ثمر برساند. اردن پس از به ثمر رساندن گل مساوی، انگیزه بیشتری هم گرفت و در دقایقی از بازی عملکرد بهتری نسبت به اتریش داشت و حتی به دنبال زدن گل دوم بود، اما رالف رانگنیک باتجربه که فوتبال اتریش را متحول کرده، غافلگیر نشد و با توصیه‌های فنی به شاگردانش بار دیگر نبض بازی را در دست گرفت.

اتریش پس از مسلط شدن دوباره به بازی موفق به باز کردن دروازه اردن هم شد، اما داوران اتاق VAR با کمک به داور میدان، این گل را مردود اعلام کردند که اردنی‌ها انگیزه دوباره گرفتند. با این حال تلاش اتریش و فشارهای آرناتوویچ نتیجه داد که البته حاصل آن یک گل به خودی بود که توسط یزنان العرب وارد دروازه اردن شد. در شرایطی که بازی رو به اتمام بود این بار VAR به سود اتریش عمل کرد و یک پنالتی به سود این تیم اعلام شد که آرناتوویچ توانست این موقعیت را تبدیل به گل کند.

دیگر دیدار این گروه بامداد امروز میان آرژانتین و الجزایر برگزار شد که آلبی‌سلسته با هت‌تریک لیونل مسی و نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید.