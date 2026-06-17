پوتین: منتظر شروع مذاکرات اوکراین هستیم

دستیار پوتین امیدوار است، بعد از توافق با ایران فرستادگان ترامپ برای گفت‌وگو درباره اوکراین به مسکو سفر کنند.

یوری اوشاکوف، دستیار رئیس‌جمهور روسیه اعلام کرد که مسکو در انتظار امضای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران است تا پس از آن شرایط مناسب شود تا استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ، و جرد کوشنر، داماد او، برای گفت‌وگو درباره اوکراین به روسیه سفر کنند.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ این مقام کرملین شب گذشته در جمع خبرنگاران گفت: «ما انتظار داریم پس از آنکه توافق یا یادداشت تفاهم بین ایران و ایالات متحده روز جمعه امضا شود، امکان سفر دو نماینده‌ ویژه دولت آمریکا که برای ما به‌خوبی شناخته‌شده هستند، یعنی آقایان ویتکاف و کوشنر، به مسکو برای مذاکره با مقامات ارشد ما در خصوص حل‌وفصل مناقشه اوکراین فراهم شود.»

دستیار رئیس‌جمهور روسیه توضیح داد که این موضع‌گیری مسکو پس از گفت‌وگوی تلفنی روز یکشنبه ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، روسای جمهور روسیه و آمریکا نیز اعلام شده بود.

اوشاکوف همچنین اشاره کرد که در جریان گفت‌وگوی تلفنی پوتین و ترامپ، پیشنهاد برگزاری دیدار رئیس‌جمهور روسیه با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در ایالات متحده مورد بحث قرار نگرفت. وی در پاسخ به پرسشی در این باره گفت: «خیر، چنین احتمالی مورد بحث قرار نگرفت.»

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین نیز روز گذشته اعلام کرد که زمان دقیق سفر احتمالی جرد کوشنر و استیو ویتکاف به روسیه هنوز نهایی نشده است. وی توضیح داد که پس از پایان کار بر روی توافق آمریکا و ایران و امضای آن در سوئیس، گفت‌وگوها درباره سفر احتمالی هیئت آمریکایی به مسکو می‌تواند ادامه یابد.

در این رابطه روزنامه "پولیتیکو" گزارش داد که اتحادیه اروپا نسبت به احتمال سفر ویتکاف و کوشنر به روسیه ابراز نگرانی کرده است. دیپلمات‌های اروپایی بیم آن دارند که تماس‌های جدید بین مسکو و واشنگتن به بررسی مسائل کلیدی امنیتی و حل‌وفصل بحران اوکراین در قالبی دوجانبه منجر شده و ترامپ برای پایان دادن به این مناقشه امتیازاتی به طرف روسی بدهد.