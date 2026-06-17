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جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

اولین شکست آسیایی‌ها با بریس هالند؛ عبور نروژ از عراق

ارلینگ هالند، ستاره نروژی تیم فوتبال منچسترسیتی در اولین حضورش در جام جهانی و در دیدار مقابل عراق درخشید و سهم بزرگی در پیروزی تیمش داشت.
کد خبر: ۱۳۷۹۶۸۹
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اولین شکست آسیایی‌ها با بریس هالند؛ عبور نروژ از عراق

تیم ملی نروژ موفق شد با درخشش ستاره خود در اولین بازی‌اش جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا عراق را شکست دهد تا اولین شکست تیم‌های آسیایی را هم رقم بزند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار تیم‌های نروژ و عراق در چهارچوب دور اول دیدارهای گروه I جام جهانی ۲۰۲۶، از ساعت ۰۱:۳۰ بامداد امروز (چهارشنبه) در ورزشگاه ژیلت شهر فاکسبرو ماساچوست آغاز شد که این دیدار با برتری ۴ بر یک نروژی‌ها پایان یافت.

ارلینگ هالند (دقایق ۲۹ و ۴۳)، لئو اوستیگارد (۷۶) و ایمن حسین (۶+۹۰ - گل به خودی) برای نروژ گلزنی کردند و ایمن حسین (۳۹) تک گل عراق را وارد دروازه نروژی‌ها کرد.

گل اول این دیدار در حالی توسط ارلینگ هالند به ثمر رسید که این بازیکن برای تبدیل کردن پاس در عرض هم تیمی خود کار چندان سختی نداشت تا در اولین بازی‌اش در جام جهانی موفق به گلزنی شود. البته خیال نروژی‌ها با گلی که زدند راحت نبود و عراقی‌ها نیز تلاش زیادی برای بازگرداندن نتیجه کردند که این اتفاق ۱۰ دقیقه بعد از گل نروژ اتفاق افتاد که ایمن حسین مهاجم بلند قامت عراق با یک ضربه سر کار را به تساوی کشید. البته هالند اجازه نداد که بازی در نیمه اول با نتیجه مساوی به پایان برسد و پیش از سوت پایان نیمه توسط داور، روی اشتباه مدافعان و دروازه‌بان عراق بریس کرد.

برتری نروژ در نیمه دوم ادامه داشت تا جایی که لئو اوستیگارد هم توانست دروازه عراق را باز کند و برتری تیمش را تثبیت کند، اما این پایان کار نبود و نروژی‌ها عطش بالایی داشتند تا به برتری پرگل‌تری برسند که پیش از سوت پایان بازی این تلاش نتیجه داد و البته یک گل به خودی توسط ایمن حسین به ثبت رسید.  

با شکست عراق در این دیدار، اولین باخت آسیایی‌ها در جام جهانی ۲۰۲۶ به ثبت رسید، چراکه پیش از این کره جنوبی و استرالیا به ترتیب جمهوری چک و ترکیه را شکست دادند و تیم‌های قطر، ژاپن، عربستان و ایران هم به ترتیب مقابل سوئیس، هلند، اروگوئه و نیوزلند به تساوی دست یافتند.

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