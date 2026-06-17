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بالاخره معلوم شد آپاندیس به چه درد می‌خورد!

برای نسل‌های متمادی، آپاندیس به‌عنوان یک عضو «باقی‌ماندهٔ تکاملی» شناخته می‌شد؛ عضوی که تصور می‌شد هیچ وظیفهٔ مهمی در بدن ندارد. به همین دلیل، جراحان در موارد التهاب آپاندیس (آپاندیسیت) و حتی گاهی به‌صورت اتفاقی در جریان سایر عملیات‌ها، آن را به‌آسانی خارج می‌کردند.
کد خبر: ۱۳۷۹۶۸۰
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5310 بازدید
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۳

 

بالاخره معلوم شد آپاندیس به چه درد می‌خورد!

به گزارش تابناک ، این ساختار کوچک و کرم‌مانند که در محل اتصال رودهٔ کوچک و رودهٔ بزرگ قرار دارد، برای مدت‌های طولانی عضوی بی‌ضرر و قابل حذف پنداشته می‌شد. اما پژوهش‌های جدید این دیدگاه را تغییر داده‌اند و نشان می‌دهند که آپاندیس نقش مهمی در سیستم ایمنی بدن دارد و حتی ممکن است در برابر برخی سرطان‌ها از بدن محافظت کند.

آپاندیس سرشار از بافت لنفاوی است و به‌عنوان یک مخزن برای باکتری‌های مفید روده عمل می‌کند؛ موضوعی که به بازسازی و احیای میکروبیوم روده پس از بیماری‌ها کمک می‌کند. مهم‌تر از آن، آپاندیس یکی از مراکز اصلی فعال‌سازی و تکامل لنفوسیت‌های T نوع CD۸+ به‌شمار می‌رود؛ سلول‌هایی که در رودهٔ بزرگ گشت‌زنی کرده و از آن محافظت می‌کنند.

این سلول‌های ایمنی توانایی نظارت ایمنی (Immunosurveillance) را افزایش می‌دهند و می‌توانند سلول‌های غیرطبیعی یا پیش‌سرطانی را پیش از آن‌که به تومور تبدیل شوند، شناسایی و نابود کنند؛ به‌ویژه در شرایطی مانند سرطان مرتبط با کولیت.

مطالعات انجام‌شده روی مدل‌های سرطان کولورکتال ناشی از التهاب نشان داده‌اند که آپاندیس پاسخ‌های قوی‌تر سلول‌های T را هماهنگ و تقویت می‌کند و در نتیجه، دفاع طبیعی بدن در برابر بدخیمی‌ها را افزایش می‌دهد.

هرچند برداشتن آپاندیس در موارد آپاندیسیت حاد یک اقدام نجات‌بخش است و برای اکثر افراد خطر کلی سرطان را به‌طور قابل توجهی افزایش نمی‌دهد، اما شواهد نشان می‌دهند که در برخی شرایط ممکن است توانایی نظارت ایمنی روده را در درازمدت تا حدی کاهش دهد.

بنابراین، حفظ آپاندیس در مواردی که از نظر طبی امکان‌پذیر باشد، می‌تواند مزایای محافظتی به همراه داشته باشد. این بازنگری علمی نشان می‌دهد که حتی اعضایی که ظاهراً کم‌اهمیت به نظر می‌رسند نیز نقش‌های ظریف، اما حیاتی در حفظ سلامت انسان دارند؛ موضوعی که ضرورت تصمیم‌گیری‌های جراحی سنجیده‌تر و درک عمیق‌تر از ساختمان بدن انسان را برجسته می‌سازد.

منبع: کولارد و همکاران، «آپاندیس نظارت ایمنی وابسته به سلول‌های T را در سرطان مرتبط با کولیت سازمان‌دهی می‌کند»،

منبع: Science Translational Medicine

 

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
4
19
پاسخ
خدایا مهربان.. هیج چیزی رو بی حکمت نیافریدند
علیرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
3
6
پاسخ
خدا رو شکر که گیر یکی از اون دکترهای که فکر میکرده این عضو اضافی هست و خدا نمیدونسته و یا فراموش کرده برداره نیفتادم. یعنی واقعا انقدر نادان بودن که یک سیستم به این پیچیدگی رو دیدن باز فکر کردن این عضو خیلی حساس نیست؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
شما احتمالا مطالعه نداری اینجوری میگی، تو کم لول ترین کتاب یعنی کتاب زیست دبیرستان هم نوشته شده اپاندیس اندام لنفی هست ، حالا میتونی بری سرچ کنی اندام لنفی چیه و.. دگم نباش برادر
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