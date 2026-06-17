روابط نتانیاهو و ترامپ به نقطه جوش رسید

یک رسانه عبری از تشدید اختلافات میان نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و رئیس‌جمهور آمریکا پرده برداشت و نوشت فاصله‌ گرفتن مواضع دو طرف در پرونده جنگ و تحولات منطقه‌ای، احتمال رویارویی سیاسی مستقیم میان آن‌ها را افزایش داده است.

روزنامه یدیعوت آحارونوت در گزارشی فاش کرد که اختلافات میان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا وارد مرحله‌ای حساس شده و ممکن است در آینده نزدیک به تقابل سیاسی آشکار میان دو طرف منجر شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بر اساس این گزارش، ترامپ به‌تدریج نسبت به عملکرد و رویکرد نتانیاهو دچار ناامیدی شده است؛ موضوعی که به اختلاف دیدگاه‌ها درباره مدیریت جنگ و نحوه مواجهه با پرونده‌های منطقه‌ای بازمی‌گردد. رئیس‌جمهور آمریکا انتظار داشت تحولات میدانی به نتایجی متفاوت از وضعیت فعلی منتهی شود.

به نوشته این روزنامه، دولت آمریکا به این جمع‌بندی رسیده است که برآوردهای ارائه‌شده از سوی رهبری رژیم صهیونیستی درباره روند جنگ با واقعیت‌های میدانی همخوانی نداشته است؛ در نتیجه، ترامپ در حال بازنگری در رویکرد خود و بررسی گزینه‌هایی برای پایان‌ دادن به منازعه به‌جای توسعه آن است.

در ادامه این گزارش آمده است که نقطه تنش در روابط میان دو طرف پس از برخی عملیات‌های نظامی رژیم صهیونیستی در لبنان شکل گرفت؛ اقداماتی که در نگاه برخی محافل آمریکایی، فراتر از تفاهم‌های موجود ارزیابی شده و این تصور را در واشنگتن تقویت کرده است که نتانیاهو در مسیری متفاوت با ترجیحات دولت آمریکا حرکت می‌کند.

یدیعوت آحارونوت به نقل از منابع آگاه نوشت: ترامپ به این نتیجه رسیده است که نتانیاهو تمایلی به رسیدن به مصالحه سیاسی یا پایان‌ دادن به رویارویی‌ها ندارد و ترجیح می‌دهد فشارهای نظامی ادامه یابد؛ رویکردی که با سیاست کنونی آمریکا برای مهار بحران‌ها و کاهش هزینه‌های آن‌ها در تضاد قرار دارد.

این گزارش همچنین تأکید می‌کند که تنش‌ها دیگر محدود به اختلافات پشت درهای بسته نیست و اکنون در مواضع و اظهارنظرهای علنی نیز بازتاب یافته است؛ موضوعی که از کاهش سطح هماهنگی میان واشنگتن و تل‌آویو حکایت دارد.

به نوشته این روزنامه، نتانیاهو در شرایطی پیچیده قرار گرفته است؛ زیرا همچنان به حمایت آمریکا وابستگی قابل‌توجهی دارد و در مقابل، ترامپ نیز آگاه است که دامنه مانور کابینه رژیم صهیونیستی محدودتر از گذشته شده است؛ وضعیتی که احتمال تقابل دو طرف بر سر پرونده‌های حساس منطقه‌ای و بین‌المللی را افزایش می‌دهد.

یدیعوت آحارونوت در ادامه گزارش خود نتیجه‌گیری کرد که بحران کنونی از سطح اختلافات معمول میان متحدان فراتر رفته و اکنون به آزمونی جدی برای آینده روابط واشنگتن و تل‌آویو تبدیل شده است؛ روابطی که ممکن است در دوره پیش رو با تنش‌های بیشتری همراه شود.