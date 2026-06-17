معاون ترامپ: تفاهمنامه ایران، شامل لبنان هم میشود
«جیمز دیوید ونس» معاون رئیس جمهور آمریکا بامداد چهارشنبه گفت: «این [حمله به ایران] هرگز یک جنگ تمام عیار نبود. فکر نمیکنم تأیید کنگره لازم بوده باشد».
ونس در مصاحبه با برنامه آنلاین «مِگین کِلی» توضیح داد: «ما هرگز قرار نبود در باتلاقی که بسیاری از مردم در مورد آن هشدار میدادند، گرفتار شویم، زیرا دونالد ترامپ، جورج دبلیو بوش نیست».
وی درباره مخالفان تفاهم واشنگتن و تهران در آمریکا اظهار داشت: «هماکنون عدهای هستند که میگویند نیروهای زمینی اعزام کنیم.
آنها میخواهند ترامپ صدها هزار نیروی زمینی به ایران اعزام کند».این مقام آمریکایی در اینخصوص ادامه داد: «آنها میخواهند این [جنگ] تا زمانی که تمام بمبها انداخته شده یا تمام ایرانیها کشته شوند، ادامه یابد... آنها یک درگیری بیپایان را پیشنهاد میدهند».
ونس با بیان اینکه این چیزی نیست که ترامپ میخواهد، گفت: «این [تفاهم با ایران] یک توافق صلح منطقهای است. شامل خلیج فارس، اسرائیل و لبنان خواهد شد».
وی در ادامه مدعی شد: «ایده این است که اگر ایرانیها [تفاهم را] رعایت کنند، آنگاه ما یک توافق واقعاً دگرگونکننده برای خاورمیانه خواهیم داشت. اگر ایران حزبالله را تأمین مالی میکند، ما اجازه نخواهیم داد که انبوهی از داراییهای آزاد شده به سمت ایرانیها سرازیر شود».
معاون رئیس جمهور آمریکا سپس اظهاراتی ناامیدکننده برای معاندین ضدانقلاب و براندازها بیان کرد: «ترامپ هرگز نگفت که هدفش روی کار آوردن رضا پهلوی برای حکومت جدید ایران است».
ونس افزود: «این به خودشان (مردم) مربوط است. این بین خودشان و دولتشان است. آنچه ما میخواهیم توقف برنامه هستهای آنها است».