صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

معاون ترامپ: تفاهم‌نامه ایران، شامل لبنان هم می‌شود

معاون رئیس جمهور آمریکا بامداد چهارشنبه گفت که تفاهم با ایران، یک توافق صلح منطقه‌ای است که در صورت رعایت کامل آن، غرب آسیا دگرگون می‌شود.
کد خبر: ۱۳۷۹۶۷۸
| |
4381 بازدید
|
۱
معاون ترامپ: تفاهم‌نامه ایران، شامل لبنان هم می‌شود

«جیمز دیوید ونس» معاون رئیس جمهور آمریکا بامداد چهارشنبه گفت: «این [حمله به ایران] هرگز یک جنگ تمام عیار نبود. فکر نمی‌کنم تأیید کنگره لازم بوده باشد».

ونس در مصاحبه با برنامه آنلاین «مِگین کِلی» توضیح داد: «ما هرگز قرار نبود در باتلاقی که بسیاری از مردم در مورد آن هشدار می‌دادند، گرفتار شویم، زیرا دونالد ترامپ، جورج دبلیو بوش نیست».

وی درباره مخالفان تفاهم واشنگتن و تهران در آمریکا اظهار داشت: «هم‌اکنون عده‌ای هستند که می‌گویند نیروهای زمینی اعزام کنیم. 

آنها می‌خواهند ترامپ صدها هزار نیروی زمینی به ایران اعزام کند».این مقام آمریکایی در این‌خصوص ادامه داد: «آنها می‌خواهند این [جنگ] تا زمانی که تمام بمب‌ها انداخته شده یا تمام ایرانی‌ها کشته شوند، ادامه یابد... آنها یک درگیری بی‌پایان را پیشنهاد می‌دهند». 

ونس با بیان اینکه این چیزی نیست که ترامپ می‌خواهد، گفت: «این [تفاهم با ایران] یک توافق صلح منطقه‌ای است. شامل خلیج فارس، اسرائیل و لبنان خواهد شد».

وی در ادامه مدعی شد: «ایده این است که اگر ایرانی‌ها [تفاهم را] رعایت کنند، آنگاه ما یک توافق واقعاً دگرگون‌کننده برای خاورمیانه خواهیم داشت. اگر ایران حزب‌الله را تأمین مالی می‌کند، ما اجازه نخواهیم داد که انبوهی از دارایی‌های آزاد شده به سمت ایرانی‌ها سرازیر شود».

معاون رئیس جمهور آمریکا سپس اظهاراتی ناامیدکننده برای معاندین ضدانقلاب و براندازها بیان کرد: «ترامپ هرگز نگفت که هدفش روی کار آوردن رضا پهلوی برای حکومت جدید ایران است».

ونس افزود: «این به خودشان (مردم) مربوط است. این بین خودشان و دولتشان است. آنچه ما می‌خواهیم توقف برنامه هسته‌ای آنها است».

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
جی دی ونس ترامپ لبنان آتش بس توافق ایران و آمریکا شروط توافق
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا
از شکار تا مهار؛ چگونه فناوری ضدپهپاد در حال بازنویسی معماری دفاعی جهان است؟
سفیر جدید عراق در تهران کیست؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اسموتریج: از لبنان خارج نمی‌شویم
آتش‌بس در لبنان، شرط توافق تهران و آمریکا!
آتش بس 24 ساعته در شهرک عرسال لبنان
ادعاهای جی دی ونس درباره تفاهم ایران و آمریکا: شاید ترامپ امضا کند! + زیرنویس
ترامپ: جنگ لبنان هم باشد، توافق با ایران ادامه می‌یابد
تخت روانچی: قالیباف و ونس در روز امضا حضور دارند
نظر ترامپ درباره بی عرضگی بایدن در برابر ایران
ونس: چه اسرائیل دوست داشته باشد چه نداشته باشد، نفع آمریکا در توافق با ایران است
ونس؛ معمار آتش‌بس است یا کاتالیزور جنگ؟
ترامپ در حال بررسی لغو سفر ونس به پاکستان است
اکسیوس: ۴ شرط توافق با تهران اعلام شد
ترامپ زمان آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل را اعلام کرد
تمدید 3 هفته ای آتش بس لبنان - اسرائیل
حزب الله: ایران شرط آتش‌بس لبنان را در مذاکرات گنجاند
درخواست ترامپ از حزب الله درمورد آتش بس
دهن‌کجی نتانیاهو به ترامپ!
ایران، سکوی پرتاب ونس در ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ شد!
ترامپ مدعی تعیین مهلت برای ایران شد/ ایران خواهان دستیابی به توافق است
ترامپ: قصد دارم به زودی اعلام کنم آمریکا به توافق با ایران دست یافته
معاون ترامپ: یک میلیون مهاجر را اخراج می‌کنیم
حضور ترامپ در دور دوم مذاکرات لبنان و اسرائیل
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۲۷
2
13
پاسخ
کلا باید دیگه با آمریکا رفع تخاصم بشه. نه اینکه مثل برجام فقط روی کاغذ یک قرارداد امضا بشه ولی آمریکاستیزی کماکان پابرجا بمونه
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
آخرین اخبار
تعویض توخل برای ثبت گل شماره ۲۸۰۰ جام جهانی؛ مهاجم انگلستان تاریخ‌ساز شد
خلاصه بازی انگلیس 4 - کرواسی 2
برد انگلستان با درخشش شاهزاده هری در شب فوتبال ناب/ شب تلخ کرواسی پس از ۸ سال
واکنش خیابانی و عزیزی از ناراحتی اعضای تیم ملی از انتقادات‌شان
تقابل «فودبال ایران» و «فوتبال جهان» در ذهن قلعه‌نویی؛ بهترین بازی جام جهانی توسط بهترین نسل تاریخ!
روایت خلبان‌های اف 5 که پایگاه آمریکا را بمباران کردند
آنچه ایران به دست آورد دربرابر آنچه آمریکا به دست آورد!
دریای سرخ می‌توانست قبرستان کشتی‌های دشمن باشد/دکترین جدید دشمن ایمان‌زدایی از نسل جوان ایران است/زبان نسل جدید را باید یاد بگیریم
اندیشکده‌های دیگران چگونه تصویر ایران را می‌سازند؟/قدرت سخت بدون ترجمه فرهنگی ناتمام است
هرچه در میدان به دست آوردیم در مذاکره تثبیت کردیم/ می‌دانم چگونه آنها را وادار به اقدام کنم / رفع محاصره در یک شب نتیجه دیپلماسیِ اقتدار بود
رکورد گل نزنی رونالدو شکست!
خانه‌های خورشیدی؛ از راه‌حل تا رویای حل بحران/ پشت‌بام‌ها را جدی بگیرید!
رحمان رضایی: صعود ما از گروه تاریخی خواهد بود
شیوه خبرساز دست دادن ترامپ با مکرون
ترامپ: عادلانه نیست ایران موشک بالستیک نداشته باشد
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
اختلال گسترده در خدمات سه بانک ملی، صادرات و تجارت/ پای حمله سایبری در میان است؟  (۱۶۹ نظر)
پشت پرده اختلال در بانک‌های ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات/ علت چه بود و خدمات کارتی در چه وضعیتی است؟  (۱۶۱ نظر)
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۱۶۱ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۵۷ نظر)
مردم آماده پذیرش افزایش قیمت بنزین نیستند/حذف سهمیه ۵ هزار تومانی اشتباه بود/ بنزین لیتری ۱۳۰ هزار تومانی در زابل!  (۱۰۶ نظر)
شعار مرگ بر عراقچی بی‌شرف سازشکار توسط افراطی‌ها!  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
شعار شبانه پس از سخنان عراقچی: صلح نمی‌کنیم با خصم پلید  (۸۴ نظر)
ایران در توافق با آمریکا چه داد و چه گرفت؟  (۸۲ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۷۹ نظر)
تصاویر حمله سلطنت طلبان به اتوبوس تیم ملی فوتبال  (۷۶ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۷۲ نظر)
تفاهم اخیر حاصل پیروزی میدان و دیپلماسی است / تندرو‌ها حق ندارند انسجام ملی را مخدوش کنند  (۶۷ نظر)
اعتراض شدید سعید حدادیان: غلط کردند / مردم دمار از روزگارتان در می‌آورند / کسی کج برود دمش را می‌چینیم  (۶۷ نظر)
tabnak.ir/005mus
tabnak.ir/005mus