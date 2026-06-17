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حملۀ مرگبار آمریکا به یک قایق دیگر در اقیانوس آرام

فرماندهی جنوبی ارتش آمریکا از حمله مرگبار به یک شناور در آب‌های شرق اقیانوس آرام خبر داد؛ اقدامی که در ادامه سیاست بهانه‌جویانه «جنگ با مواد مخدر»، جان یک سرنشین را گرفت.
کد خبر: ۱۳۷۹۶۷۱
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حملۀ مرگبار آمریکا به یک قایق دیگر در اقیانوس آرام

فرماندهی جنوبی ایالات متحده (ساوت‌کام) بامداد امروز اعلام کرد که به دستور ژنرال فرانسیس دونوان، یک فروند شناور سبک را در مسیرهای دریایی شرق اقیانوس آرام هدف «حمله تهاجمی مرگبار» قرار داده است. 

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در بیانیه رسمی این نهاد نظامی آمده است که این عملیات ذیل کارگروه «نیزه جنوبی» و علیه آنچه «سازمان‌های تروریستی تعیین‌شده» خوانده شده، انجام گرفته است.

در این حمله که با تکیه بر ادعاهای اطلاعاتی اثبات‌نشده مبنی بر «قاچاق مواد مخدر» صورت گرفت، یک نفر کشته و دو سرنشین دیگر نجات یافتند. 

واشنگتن همواره از برچسب مبارزه با قاچاق مواد مخدر به عنوان بهانه‌ای برای انجام عملیات‌های نظامی مستقیم در آب‌های آزاد استفاده می‌کند و هدف قرار دادن قایق‌های صیادی یا ترانزیتی بومیان منطقه در سال‌های اخیر به الگویی تکرارشونده بدل شده است.

بنا بر اعلام ساوت‌کام، پس از هدف قرار دادن شناور، نیروی دریایی آمریکا با گارد ساحلی این کشور برای «فعال‌سازی سامانه جستجو و نجات بازماندگان» تماس گرفته است؛ «...بلافاصله پس از حادثه، گارد ساحلی را برای نجات بازماندگان خبر کرد؛ گویی اول باید شلیک می‌کردند و بعد آدم‌های زخمی را از آب می‌گرفتند.

فرماندهی جنوبی همچنین تأکید کرده که در این عملیات به هیچ‌یک از نیروهای آمریکایی آسیبی نرسیده است.

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