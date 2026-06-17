کاهش چشمگیر محبوبیت ترامپ در اسرائیل

طبق نظرسنجی کانتار، میزان محبوبیت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، در اسرائیل طی سه هفته گذشته به طرز چشمگیری کاهش یافته و از ۲۳+ به ۲۳- رسیده که نشان‌دهنده کاهشی ۴۶ درصدی است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، این نظرسنجی نشان‌دهنده نارضایتی شدید اسرائیلی‌ها از توافق ترامپ با ایران است و بسیاری از مقام‌های رژیم صهیونیستی تاکنون مخالفتشان را با این توافق ابراز کرده‌اند.

نشریه آمریکایی «فارن پالسی» پیش‌تر در مقاله‌ای گزارش داد که با وجود سطح بی‌سابقه همکاری نظامی و راهبردی میان آمریکا و رژیم صهیونیستی، بنیان‌های این ائتلاف در حال فرسایش است و روابط دو طرف ممکن است وارد دوره‌ای از افول بلندمدت شده باشد.