خط و نشان آرژانتین برای مدعیان قهرمانی؛ هتتریک تاریخی مسی مقابل الجزایر
مدافع عنوان قهرمانی جام جهانی با یک پیروزی قاطعانه رقابتهایش را در جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا آغاز کرد که البته این پیروزی با هتتریک تاریخی مسی در ششمین دوره حضورش در جام جهانی رقم خورد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار تیمهای ملی فوتبال آرژانتین و الجزایر، در چارچوب رقابتهای گروه J جام جهانی ۲۰۲۶، از ساعت ۰۴:۳۰ بامداد امروز (چهارشنبه) در ورزشگاه اروهد شهر کانزاسسیتی آغاز شد که در پایان آلبیسلسته با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید.
لیونل مسی، کاپیتان تیم ملی آرژانتین (دقایق ۱۷، ۶۰ و ۷۶) هر سه گل تیمش را به ثمر رساند.
فوقستاره آرژانتینی با ثبت هتتریک در این بازی، علاوه بر قرار گرفتن در صدر جدول گلزنان این دوره، ثبت اولین هتتریک جام جهانی ۲۰۲۶ و گلزنی در پنج جام جهانی از شش دوره حضور، حالا با ۱۶ گل در کنار میروسلاو کلوزه به بهترین گلزن تاریخ این رقابتها نیز تبدیل شد.
شاگردان لیونل اسکالونی که از مدعیان قهرمانی در این جام نیز به شمار میروند، از ابتدای بازی سعی کردند برتری خود را به الجزایر تحمیل کنند. دز دقایق ابتدایی بازی هم هم آرژانتین و هم الجزایر یک بار به گل رسیدند که البته به دلیل آفساید هر دو گل مردود اعلام شد. مسی که در دقیقه ۵ و فارس شایبی در دقیقه ۸ این دو گل را به ثمر رساندند که آفساید شد.
با این حال طولی نکشید که قفل دروازهها باز شود و لیونل مسی در دقیقه ۱۷ با دریافت توپ پشت محوطه جریمه و با حرکتی رو به جلو، از راه دور شوتی دقیق را روانه دروازه الجزایر کرد و لوکا زیدان، دروازهبان الجزایر و فرزند زینالدین زیدان را مغلوب کرد تا گل اول بازی به ثبت برسد.
باز شدن دروازه الجزایر باعث شد تا آرژانتینیها با خیالی آسوده به بازی ادامه دهند و نبض بازی را راحتتر در دست بگیرند. گرچه نیمه نخست با همان یک گل به پایان رسید، اما تماشاگران ورزشگاه اروهد در نیمه دوم بازهم شاهد هنرنمایی مسی بودند که در دقایق ۶۰ و ۷۶، دو گل دیگر برای تیمش به ثمر رساند تا اولین پیروزی آرژانتینیها را به نام خودش سند بزند.