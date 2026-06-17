محمد شریعتمداری با هلدینگ خلیج فارس خداحافظی کرد
محمد شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، بر اساس مصوبه دولت و اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، از سمت خود خداحافظی کرد.
کد خبر: ۱۳۷۹۶۵۳| |
4374 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از برنا، بر اساس مصوبه مهرماه سال گذشته دولت ، ابلاغ سازمان بازرسی کل کشور و تذکرات دیوان محاسبات افراد بازنشسته باید سمتهای عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی صندوق های بازنشستگی صنعت نفت و شرکت های تابعه را ترک کنند و این تغییر در راستای اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان اجرا شده است.
پیشتر نیز تعدادی از این افراد از مسئولیتهایشان در صنعت نفت خداحافظی کردند که برخی از آنها سوابق و جایگاه معاونت وزیر را نیز داشتند.
شنیدهها حاکی از آن است «حسن عباسزاده» بزودی با حکم رییس هیات رییسه صندوق بازنشستگی صنعت نفت بعنوان مدیرعامل جدید هلدینگ خلیج فارس معرفی خواهد شد.
گزارش خطا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...