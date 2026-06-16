رهبر کاتولیک‌های جهان ضمن استقبال از یادداشت تفاهم‌ میان ایران و آمریکا گفت که امیدوار است این تفاهم به درگیری برای همیشه پایان دهد.

استقبال پاپ از تفاهم‌نامه ایران و آمریکا

به گزارش تابناک به نقل از رویترز، پاپ لئوی چهاردهم، رهبر کاتولیک‌های جهان شامگاه سه‌شنبه در سخنانی از تفاهم میان ایران و آمریکا برای پایان دادن به جنگ منطقه‌ای در غرب آسیا تمجید کرد و گفت: خدا را شکر که این دو قدرت قرار است روز جمعه توافق خود را رسمی کنند.

بنا بر این گزارش، رهبر کاتولیک‌های جهان در جمع خبرنگاران در بیرون محل اقامت خود در کاستل گاندولفو، ایتالیا گفت: هنوز چندین نکته برای حل‌وفصل وجود خواهد داشت، اما همیشه بهتر است که این کار از طریق گفت‌وگو، از طریق مذاکره و نه با بازگشت به جنگ انجام شود.

وی افزود: امیدوارم که این واقعا راه‌حلی برای جنگ باشد، جنگ واقعا تمام شده باشد و بتوانیم به جلو حرکت کنیم.

وزارت خارجه سوئیس امروز اعلام کرد، تفاهم‌نامه ایران و آمریکا روز جمعه در شهر «بورگن‌اشتوک» امضا خواهد شد.

جزئیات این توافق تاکنون اعلام نشده است اما پاکستان به‌عنوان میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن گفت که امضای این توافق روز جمعه در سوئیس انجام خواهد شد و انتظار می‌رود مسائل کلیدی مانند برنامه هسته‌ای ایران بعدا مورد بررسی قرار گیرد.