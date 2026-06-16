طرح قناعت دولت در ساعات اخیر خبرساز شد
علیرضا کاظمی از اجرا شدن طرح قناعت دولت در آموزش و پرورش خبر داد.
کد خبر: ۱۳۷۹۶۴۶| |
1247 بازدید
به گزارش تابناک، علیرضا کاظمی از اجرا شدن طرح قناعت دولت در آموزش و پرورش خبر داد.
وزیر آموزش و پرورش گفت: از امسال لباس فرم مدارس ۳ ساله است.
علیرضا کاظمی ادامه داد: حتما چارچوب لباس فرم مدارس را تغییر میدهیم. نباید خانوادهها را مجبور کنند که هرسال یک لباس فرم از یک مغازه خاص بگیرند.
وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: وی خواستار رعایت حال مردم و فرهنگ قناعت در این زمینه شد.
گزارش خطا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...